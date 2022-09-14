入秋必買　人氣玩款IT Bag

秋季手袋何其多，不同於春夏季的活潑色調，秋季手袋剪裁設計以及配色的氛圍更偏向成熟百搭。今回一次過介紹多款新季度手袋，包括大玩創意的柔軟「雲朵包」、馬術主題的盒子手袋，以及怪奇扭曲的藝術手袋等，相信總有一款成為大家的心水之選！

創意鬆軟包包

鬼才設計師Jonathan Anderson永遠有無限創意，今個季度將Loewe的經典手袋融入柔軟蓬鬆的形態。其中更以Goya和Flamenco兩款「雲朵包」的討論度最高，前者將光滑的小羊皮填充鵝毛，再壓上標誌性的金色Anagram磁石扣，打造出異常柔軟的Cushion質感。後者。則利用柔軟皮革打造出創新的鬆軟Puffer設計。至於女生最愛的Puzzle手袋，就新加入鏈帶設計，能輕易搭配T恤或衞衣，打造富玩味又多變的街頭風格造型。

法式馬術風格

Longchamp近日帶來一款全新的明星包款Box-Trot，顧名思義就是擁有盒子般的方正造外形與立體輪廓。原來命名也跟馬術息息相關，Box是指用來放置馬鞍等器具的盒子，而Trot則指在馬術表演時馬匹隨着音樂節奏所做出的小跑步動作。Box-Trot以光滑小牛皮製造，手感堅實，翻蓋上的飾扣是有立體感的奔馬和騎手圖案，造工精緻。系列共有5種顏色，包括經典黑、干邑、亮橘、丁香紫和柏木色，以及3種尺寸（迷你、中及大），全部設計優雅，百搭易襯，滿足到手袋控對袋款的不同需求。

怪奇扭曲形狀

一直備受年輕人青睞的北歐品牌Acne Studios今季推出的Distortion Bag，形狀如其名，以異形設計為特色。超現實的外形讓手袋看起來像是經過扭曲的梯形，整體線條比傳統手袋款式還要銳利，適合有個性又想入手小眾款式的女生使用。材質方面，除了小牛皮外，還有飾有牛毛皮印花皮革及飾有漆皮鱷魚紋印花皮革以供選擇，加上原有的兩種尺寸以外，更增了一款飾有肩帶的迷你尺寸，給女生更多的配襯選擇。