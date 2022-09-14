墨西哥女郎Eiza González為何成為男星後備情人？

憑《寶貝神車手》（Baby Driver）走紅的墨西哥性感女神Eiza González擁有「天使臉孔以及魔鬼身材」，絕對是男性的夢中情人！但她卻在情場上屢遇波折，曾成為不少男星的「後備情人」。多位男星分手後都相繼與她拍拖，但最終亦同樣沒有好結果！

澳洲男星「雷神細佬」里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）與天后妻Miley Cyrus婚變後，Eiza就曾經與里安撻着，並陪伴他走出陰霾。幾年後，《變形金剛》（The Transformers）男星Josh Duhamel和樂壇天后老婆Fergie婚姻破裂，他亦一度與Eiza戀上。可惜兩段感情都沒有長久！

此外，「荷里活小鮮肉」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）與影星尊尼特普（Johnny Depp）千金Lily Rose分手後亦一度與Eiza搭上，2人更一同出埠度假被傳媒斷正。而早前「水行俠」Jason Momoa與影星妻子Lisa Bonet婚變後亦一度與Eiza拍拖，雖然傳出拍拖4個月後分手，但早前他們就被狗仔隊影到駕着電單車兜風因而傳出復合的消息！有知情者指Eiza並非獨愛失戀男：「Eiza對擇偶當然抱着不自我設限的態度，她只是經常被受傷的男人吸引，當然她也知道大多數的療傷戀曲並不會維持得太久。」