【簡潔生活學】電子生活斷捨離

清減家中的雜物，只要花點時間就能辦得到，但是要減少電子生活、腦袋減廢排毒，你又是否輕鬆辦到呢？

最近在串流平台看了一套新上架的法國短篇爆笑劇集《網絡斷捨離》，講述劇中兩表姐妹Manon與Lea，前者是位半紅不黑/追夢中的歌手，因一次「表演意外」，成為網絡笑柄；後者則因與男友分手後變成「網絡追蹤狂」，不斷在社交媒體追查前度的生活。二人覺得一切問題源頭來自「網絡」，後來因喝醉誤將手機棄掉，加上樓下雜貨店老闆「助攻」下，決定進行戒絕電子產品30天，希望生活重回正軌，重新做人。

在現實生活，大家都很依賴網絡、電子產品，好像「一日不上網，如與世界隔絕」。但近年不少外國研究都指出，長時間使用電子產品，會對身心造成傷害，在生理上，輕則影響視力或睡眠不足，延伸下去，因缺少運動和休息，會出現肥胖，繼而因引發心臟病、中風、糖尿病等疾病。

至於心理上，沉迷社交媒體或網絡遊戲，會容易產生情緒問題，例如經常與他人比較，引起自卑、妒忌等等，甚至出現憂鬱、焦慮症等問題。

除了個人身心受到影響，最重要是令人生錯過美好的事物，例如：家人的關係、愛侶之間的溝通與關懷。正如片中Lea的爸爸因太沉迷網絡遊戲，令媽媽忍無可忍下而出走。而Lea亦因為失控地「追蹤」前度，因而差點錯失一段美好姻緣。

凡事都應適可而止，要徹底斷絕電子產品當然不可能，但影響到正常生活及人際關係，便應該停下來，重新調整。為自己設定合適的使用時間，少瀏覽社交網站多看書；少打機多點運動，減少脂肪積聚、睡眠質素也會變好；多與家人聊天，在吃飯時關掉電視機，暫停看手機，聊聊一天的生活。

又或者抽時間學習整理收納，既可多點郁動亦可將家裏變得整齊舒適，也是不錯的選擇。

Profile：Kitty Wong

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