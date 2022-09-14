崖上的「驚」喜　Cliff Concept Boutique Hotel

世上不乏奇怪趣的建築物，尤其是那些依山而建的設計，單是克服地勢不平的挑戰已夠困難，還要巧妙地跟周邊環境融為一體，可謂難上加難！不過，地理環境的局限，未有嚇退一眾建築設計師，反而助長了大量非凡概念的誕生，正如Hayri Atak Architectural Design Studio發表的「Cliff Concept Boutique Hotel」，就以陡峭的懸崖為據點，坐擁壯麗景觀之餘，本身又好像變了懸崖的延伸，構成一道予人驚喜的風景線。

著名懸崖為據點

曾於「Archilovers Best Project」獲評為最佳項目之一的「Cliff Concept Boutique Hotel」，其構想是要興建於著名景點聖壇岩（Preikestolen），該地點又稱「佈道岩」（Pulpit Rock），為挪威三大奇岩之一，是許多登山愛好者的朝聖之地，景觀壯麗，就連「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout）亦曾在此取景。根據設計師的意念，這座概念酒店處於Preikestolen的正下方，深深嵌進岩石的一側，頂層為一個大型觀景台，與懸崖相連，像是它的延伸，而最底一層看起來僅靠兩根鋼纜連接，令人觸目驚心。

透明泳池最吸睛

說到酒店的內部，樓面面積為1,000平方米，分為4層樓，採用從上往下的布局，可為旅客提供豪華而獨特的體驗。懸崖平台為入口接待大廳，依附懸崖往下的3層樓則設有9間客房和一個共用的休憩空間，3層樓的露台均位處懸崖之外，呈現波浪般的弧線，主要是按岩石的形狀塑造，讓住客可以眺望崖下的呂瑟峽灣（Lysefjorden），飽覽周邊的明媚風光。值得一提，酒店的最底層有一個向外延伸，又長又窄的透明邊游泳池，在池內暢泳，猶如在空中飛行，可坐擁近乎270度的美麗景色，而向下望則是600米深谷，足以令人們的腎上腺素不斷飆升。

品牌起底

由得獎建築設計師Hayri Atak於2017年成立的Hayri Atak Architectural Design Studio（HAADS），總部位於土耳其伊斯坦布爾的貝伊奧盧（Beyoglu），工作室的設計項目多元化，涵蓋酒店、餐廳、商舖、住宅、產品等不同範疇，當中不乏破格構思，如海上生態酒店「Eco Floating Hotel」、人工島「Luampa Island」、摩天大樓「Sarcostyle Tower」等。