餐廳周年派福利　有新品又有優惠

每逢餐廳或品牌為開業周年慶祝，總會與客同樂，近日有餐廳因應周年慶典，推出多項優惠及新品。無論是親民新款漢堡，又或高級的Fine Dining，都讓客人驚喜滿足。

周年新品

1周年的秘密酒吧

遇到周年慶祝，飲番杯似乎是指定動作，上環Bacchus Wine & Restaurant 因應開業1周年，呈獻全新花園露台酒吧The Terrace Hollywood Road， 為客人帶來款經典雞尾酒，當中包括廣為人熟悉的Margarita、加入干邑調配的Sidecar、富香濃伏特加的Agave X Grape和有冧酒的Melon Daiquiri等，現時於逢星期三至五下午3時至晚上8時推出快樂時光，指定飲品買一送一1。邊品嘗雞尾酒，邊嘆餐廳限量供應的熟成12日雞肉配四川花椒，分外滋味。

10周年午晚餐

一間餐廳能成立10周年，令人鼓舞，米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room因應10周年，由現時開始，逢星期五及六的午餐時段及星期二至六的晚餐時段，推出全新嘗味菜單，供應餐廳多年來的經典菜式，當中包括花蟹配海鮮慕絲、墨魚麵配忌廉鮮藍紫菜和香脆銀魚、香脆土耳其麵條包多寶魚、北海道帶子，惹味的手工製辣椒意大利麵配龍蝦湯、櫻花蝦和紹興酒沫，嫩滑的鴿胸肉配發酵芥茶和雞餡等，最後以新鮮杧果配雲呢拿雪糕、乳酪蛋白餅和熱帶水果醬作結，讓客人一次過回味餐廳多年來的佳餚。

半價嘆新漢堡

分量十足的漢堡，一向是趕時間醫肚的恩物，於本地有16個年頭的MOS BURGER，在9月14日開始推出全新的吉列魷魚漢堡，香脆的魷魚餡加椰菜絲、他他醬和南蠻醬，醬汁的酸甜鹹味能提升整個口感，現時餐廳暫定於10月13日至16日，讓客人半價享用添。同時間，為慶祝荔枝角分店開幕，9月16日開始，客人到新店可以限定價惠價享用法式澳洲和牛漢堡套餐，愛漢堡的你就要留意喇！

周年優惠

大嘆巴西烤肉

滿滿肉汁的烤肉，散發炭火氣息，最受食肉獸歡迎。中環BRAZA Churrascaria 為慶祝8周年，於現時至10月8日逢星期日至四推出2小時晚市優惠套餐，客人於每晚8時零8分後可享優惠價用餐，品嘗多款巴西烤肉、蔬菜，前菜和沙律更無限添食，同時間會奉送迎賓Caipirinha 及餐酒，讓客人作配搭（最少2位，最多8位），愛啖啖肉的你不能錯過了。

抵食點心

愛飲茶的長輩，每朝早到樓嘆一盅兩件是例行公事。香港九龍東皇冠假日酒店為慶祝開業10周年，特別於9月推出多項優惠，除了9月的茶錢有優惠價，當中的「HK$92.8三款午市點心」，客人可於逢星期一至五，在鮑魚滑雞粥、蟹籽燒賣、燒肉蘑菇包和奶皇流沙包等10款點心揀選3款享用（4位客人以下可享用1次，5至8位享用2次），計落條數夠晒抵。另外，4人晚市套餐包括有珊瑚草鮑魚絲沙律、黑松露醬乳豬件、露筍黑豚肉炒蝦仁、如意花膠羹、蟲草花北菇蒸雞、杞子上湯浸時蔬、金菇瑤柱炆伊麵和陳皮紅豆沙，折扣高達44折，若然於網上商店預購於9月的星期一至四品嘗，更可免加一及茶錢。

88折食日菜

日本人放工後，喜歡到居酒屋飲番杯。以日本街道作主題的黑木亭居酒屋，因應天后總店迎來2周年，於現時至11月30日逢星期日至四晚市時段，推出2周年身份證優惠活動，客人身份證號碼有「2」字，全單即享88折，如果是括號號碼有「2」字，可用半價品嘗限定啤酒拉麵（優惠2選1），期間限定版清酒更買一送一（逢星期六至四），美味日本菜配清酒，感覺更爽。