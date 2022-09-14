《東張+》架到！何沛珈變「何三組」忙到癲

無綫節目《東張西望》近日最高收視達24點，且經常引起網民熱話。有關方面決定添食，於myTV SUPER推出頻道《東張+》，今午（14日）一眾主持包括林溥來（Patrick Sir）、朱凱婷、梁麗翹及何沛珈等齊齊出席記者會宣傳，即場宣布娛樂主播周奕瑋（Jarvis）、王鎮泉、潘盈慧及許文軒加入大家庭。適逢《東張》即將邁向5,000集，高層曾志偉、程哲及楊永祥等列席，主持切蛋榚儀式。

Patrick Sir表示相信投入《東張》的時間將會愈來愈多，幸而太太未有詐型：「因為我返到屋企，都好照顧小朋友。（佢發燒喎。）多謝關心，之前都擔心佢中招，一抱起佢就發覺好燙，好彩應該係發骨節啫，已經冇事。」問他可願望衝出錄影廠，探入研究社會問題，想不到言語間他踢爆自己怕老鼠及曱甴：「都可以唔去呢啲地方嘅，外景有好多可能性，可以探討啲開心嘢，為民請命我OK㗎。」至於Jarvis及王鎮泉等4位娛樂主播，將會主力娛樂及旅遊資訊，他們表示心情緊張。

何沛珈今日卻姍姍來遲，原來是趕拍《愛．回家之開心速遞》關係，加上有份參演的新劇《寵愛Pet Pet》尚未煞科，「何三組」可謂忙過不休，不過她笑說《寵》劇明天（15日）煞科，可以再開新劇，反正我除咗開工就係做運動。」

她又自爆日前即使僅得數小時人休息時間，自己亦自動自覺早起1小時：「因為嗰日《愛．回家》我要跳舞，所以想自己練好啲先，後來工作人員讚我，話我幫大家慳咗唔少時間。（拍到依家最難忘係乜？）都係嗰場椅子舞，自己着少布咗，仲要喺咁多人面前搔首弄姿，好彩都唔算NG好多。」

另外，無綫製作部高級經理（資訊文教）楊永祥則透露，今次《東張》「擴張」得總經理曾志偉力撐：「收到佢好多鼓勵，話會無限量支持，佢想我哋發揮效力再大啲。（開始接受全球報料？）係，case好多，有市民話我哋好耐都未行動，我哋會盡做，希望開咗個頭，睇吓跟住點樣跟進。（如果係外地case，啲主播咪要飛去？）可能喺嗰邊請特約跟進。（《東張》再加時段？）暫時唔會住，因為翡翠台黃金時段好爆。」