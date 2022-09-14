果粉聚焦︰iOS 16正式推出　網民有讚有彈

發布一段時間的iOS 16，日前終於正式推出。新OS為鎖定畫面帶來歷來最大的更新，例如可為相片加上景深效果，將相片主角地呈現在時間位置的前方，甚至可以自訂字體和字文字樣式，同時通知如今從鎖定畫面底部出現，讓畫面更清晰簡潔。另外，新版鎖定畫面可顯示全新小工具，例如日曆行程、電池電量、鬧鐘、時區及健身記錄圓圈進度等。

更新後的「訊息」app 可讓果粉編輯、取消傳送及將訊息標記為未讀，並可透過「同播同享」，與其他人共享電影或歌曲。「郵件」app可預先排定電郵傳送時間，或者在郵件送達收件人的收件箱前，取消已傳送的郵件。「原況文字」功能亦得到強化，例如按住圖像的主題即可移離背景，並可與影片的文字互動，迅速轉換成貨幣或翻譯文字。

iOS 16新功能還包括「門戶偵測」及地圖「多中途站路線」，前者幫助失明或視障用戶利用iPhone抵達目的地的最後數呎路程; 後者則可在地圖app提早計劃多達15個中途站，方便不同乘客落車。iOS 16即日起以免費軟件更新方式為iPhone 8 或更新的型號提供，不少網民指更新後如換了新機，圖片退地實用，口罩解鎖速度更快，電池續航明顯提升;但也有人反映有機會出現彈app、無法更新程式、舊機超級耗電等問題，所以升級與否就要自行考量了！