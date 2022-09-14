變身女癡漢　玩得更瘋狂

男人可以做男子漢，但係千祈唔好做癡漢！AV界資深人士神仙乙表示，日本AV中嘅癡漢鹹濕又猥瑣，不過女癡漢亦不遑多讓，好似喺逆癡漢系列咁，班女優變成癡漢對男人做出各種猥褻行為，而且玩得相當瘋狂！

無處不在

喺S1出品嘅《在絕對不會說話的情況下，被天音真比奈逆癡漢》中，天音真比奈呢位巨乳美少女可謂無處不在，潛入唔同地方將男人盡情玩弄，例如去到辦公室，佢捉住經常性騷擾女同事嘅男職員，手口並用令其一洩如注，然後再令對方硬朗起來嚟個梅開二度！跟住真比奈走入男廁，搵到目標之後施展高超嘅手作仔技術，令對方長期徘徊於洩與不洩之間，最慘就係幾爽到好，男方都唔敢出聲以免驚動到其他人，而見到佢苦痛嘅表情，真比奈則感到相當興奮。

喪嗒男人

同樣由S1推出嘅作品《你想被miru逆癡漢》，講述miru外表斯斯文文，但原來內裏飢渴過人，只要見到男人就想嗒！當佢任職地產經紀帶客人去睇樓時，即刻除衫色誘對方上床。之後，佢轉行做按摩師更加因利乘便，運用巧手搞到客人慾火高漲，繼而移船就磡喺按摩床上同對方享受激戰快感！最後佢去到辦公室做OL更嗒盡公司所有男職員，個個都成為佢嘅洩慾對象，真係好滿足！

簡評

日本AV界嘅癡漢系列大家應該睇過唔少，至於女癡漢作品都一樣好睇，講述女優化身成癡漢去到不同地方勾引男人激戰。今次為大家介紹嘅兩部逆癡漢系列中，本仙最鍾意天音真比奈主演嘅《在絕對不會說話的情況下，被天音真比奈逆癡漢》，原因係阿妹一副可愛童顏又好波，但係玩弄男人唔留手，交歡時候夠肉緊又七情上面，令作品精彩度大大提升！