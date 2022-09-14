鄭浩南承認與妻子婚變　暗指太太有第三者

藝人張繼聰、鄭浩南及黃光亮等，晚上出席新戲《壹獄II劫數難逃》煞科宴。久違了的鄭浩南表示6月中返港後已接拍了兩部電影，覺得如今港產片製作跟以往分別很大：「變好咗囉。（今次留到幾時先返馬來西亞？）好多朋友話我鍾意拍戲，應該留耐啲。」

及後他間接承認與妻子婚變：「呢個疫情搞到我屋企發生咗啲唔開心嘅嘢，試過16個月喺內地工作，去年12月中終於買到機票，打返屋企同太太講可以返嚟，佢收我線，到我返到去已經人去樓空，佢叫我有乜就同佢律師講。」

鄭浩南相當長情，透露其實9月18日乃結婚20周年紀念：「其實我乜嘢都寫晒屋企人個名，我喺馬國依家只係得番間祖屋。（有冇同一對仔女見過面？）好短時間囉。（涉唔涉及第三者？）好明顯啦，不過唔係我呢方面。」

感情生變外，鄭浩南早前右手四條韌帶有7成撕裂，令他要在內地緊急接受手術，可惜康復未見理想：「如果可以再揀，我覺得喺香港做手術會好啲囉。依家我已經唔可以參加運動比賽，平時自己玩吓就冇所謂。」另外，他將相約「新藝城之友」黃百鳴及袁潔瑩等敍舊：「袁潔瑩生日嘛，黃百鳴建議我哋去睇多次《明日戰記》，支持古天樂。呢套戲我已經睇過，起碼值八十幾分。」

而張繼聰則表示今次無論劇情及拍攝都與以往分別很大：「好記得第一次拍係同古天樂合作，當時有晒冷氣好舒服，但今次要去東南亞嘅落後監獄，熱到冇空氣咁，每日開工唔係坑渠就係泥沼，仲試過喺荒廢咗嘅濾水廠開工。戲服方面夏天着晒長袖衫，我諗真係要停一停，下套拍文藝片啦。（想邊個做女主角？）冇所謂，最緊要有冷氣。」談到下月舉行演唱會，阿聰表示已開始準備：「上吓唱歌堂咁，不過呢排仲要去《飯戲攻心》謝票，都幾忙。（幾時閉關？見咁多人中招點開騷？）我綵排都戴口罩嘅，同埋我好宅，平時好少出街。」