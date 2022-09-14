韓國有唔少樣靚身材正嘅人氣網紅，只係講到既有外形又吸金有法嘅卻唔多，而今日同大家見面嘅Floretta不但擁有一對吸睛巨乳，而且吸金力強勁，名副其實係胸大有腦！

展露深溝

現今網紅當道嘅年代，吸睛嘅方法好簡單，就係憑住迷人樣貌及火辣身材，加上性感嘅造型，咁就已經係成功嘅第一步，而Floretta正係符合晒以上三個條件喇！

佢嘅外形真係勁掂，樣貌甜美可人，擁有一對令男士睇到眼凸嘅巨乳，加上佢嘅衣着性感露出胸前深溝，誘惑度一流！如果覺得咁仲未夠嘅話，細碼比堅尼或火辣內衣又點睇？要知道佢唔單止樣靚身材正，配合埋纖腰及渾圓美股，更係曲線玲瓏，試問咁嘅外形又點能夠唔睇到男士流晒口水呢！而大家見到佢舉手投足都散發出優雅魅力，皆因佢本身係一位模特兒，同時亦係一位時裝設計師，唔怪得佢充滿時尚品味。

生財有法

佢最初喺社交平台只係分享性感自拍照，後來經營埋自家服裝品牌，從上班服、休閒服到內衣及泳衣等，更做埋模特兒親身試着，等大家可以睇到穿着後嘅效果，不過講到最吸睛，當然係佢試穿泳衣同內衣啦，難怪銷量一直相當唔錯。

近年佢仲做埋吃播網紅，周圍試食人氣店，並且分享食評。要知道作為索女做美食主播，食量固然唔可以少，更唔可以勁食高熱量食，否則好易令身材走樣。而Floretta不但勁食煎炸食物，更係相當大食，一啲都唔擔人會變肥，佢就解釋話每日勤做運動嚟消耗卡路里，所以食極身材都係Fit，睇嚟佢可以考慮教埋健身喎！

識得利用人氣同迷人身段嚟創立自家服裝品牌嘅Floretta，有樣有身材又有生意頭腦，的確係叻女，難怪其社交平台擁有超過24萬位粉絲，大家想欣賞佢嘅火辣性感照就唔好錯過啦！