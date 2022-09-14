黃明德做街訪不停被拒　親身「接放學」向粉絲送驚喜

英皇唱作新人黃明德（Dark）推出今年第三首歌曲《只想和你吃漢堡》，為了宣傳新歌，他聯同網上平台進行街訪，大談受訪者的中學情史。首次做街訪的他，感覺難度比想像中高：「我以為就咁搵幾pair人問佢哋幾條問題就得，原來街上面啲人唔係個個都會應承，所以樣樣嘢加埋其實都拍咗好耐，比想像中辛苦同攰好多。」又謂大部分的人見到鏡頭便會立即加快腳步或掉頭走：「有啲話冇化妝唔想上鏡，有啲係唔方便上鏡等等。」

他笑說街訪最難忘是被人不停拒絕：「我以為啲人都會好樂意做街訪，冇諗過有咁多人拒絕我，都有3、40個，我諗呢一日係我成世人畀人拒絕得最多嘅一日。」最後，他不忘感謝當日所有的受訪者，令他完成拍攝。

除了推出新歌，Dark亦跟網上平台合作推出「放學UFO」企劃，他謂因為疫情關係，中學生大部分時間只對着Zoom：「好多活動冇晒，所以今次特別搞咗呢個『接放學』服務，希望可以製造一個難忘嘅中學回憶畀大家。」企劃正式接受報名，其社交平台早已有數百個報名留言，坦言十分驚喜：「希望畀到大家體驗吓多啲唔同嘅有趣活動，之後仲會送埋佢哋返屋企嘅一個旅程。」