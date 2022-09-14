與關嘉敏傳足緋聞2年　陳宗澤唔知自己咩定位

有「神經刀」之稱的歌手CY（陳宗澤）曾以藝名陳澤言參加《全民造星III》打入十強，今年決定以真名陳宗澤出道，談及跟由古天樂的One Cool與古巨基打本給太太聯手經營的公司「One Cool ChillGOOD」結緣，他日前接受專訪時表示：「覺得好投契，理念上都好一致。」

成為新公司旗下首位歌手，他覺得各方面都要重新適應，而最迫切是學習跟人溝通，問到性格慢熱，但卻跟和參加《全》的關嘉敏（Carman）傳緋聞，他強調：「梗係唔係同佢拍拖啦。（係咩關係？）好難界定喎，我唔知佢心入面點樣定位。」又自爆在《全》中，最好感情的女隊友其實是劉若寶（Polly），而交心過程相當戲劇化：「比賽完喺九展門口等車，佢無端端行埋問：『CY，冇有200蚊可以借畀我呀？』我哋就咁開始，我冇問佢攞嚟做乜，即刻嗱嗱聲畀佢，下次記得就還，唔還冇所謂。」當問到可曾借錢給Carman時，不擅辭令的他嚇到O嘴。

除戒掉寡言外，亦要習慣公司安排的全身打造：「我有600幾度近鏡加散光，但公司安排我戴隱形眼鏡，但因為戴咗有框眼鏡10幾年，所以未改到眼鏡呢個小習慣，諗住遲啲做矯視手術，仲有頭髮都要轉灰白色。」除容樣要變外，體形也要重整才辛苦：「去做完GMY，因為操得太勁去咗廁所嘔，第2次好啲，因為我好易水腫，所以會食兩條蕉、兩隻奇異果，屙一轉再飲齋啡，但呢個方法好削胃，唔太建議畀大家。」

問到其公司跟歌影兩大猛人古巨基及古天樂關係密切可會盡享資源？但他卻說：「兩位古生都冇見過真人。（羨慕MIRROR成員Edan同古巨基合唱？）又唔會，我相信再努力啲有機會輪到我，而另一位古生，我都係聽佢嘅《今期流行》長大，希望有機會合拍電影，覺得公司有勁嘅資源係種令自己進步嘅壓力。」

場地提供：港威酒店