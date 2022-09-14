「口罩小姐」台前幕後逾10人中招　張敬軒避過「疫」襲

由ViuTV主辦的「口罩小姐」賽果日前已出爐，今日（14日）有消息指相關台前幕後工作人員共有十多人確診新冠肺炎！ViuTV表示對此沒回應，而總決賽當晚有份亮相的張敬軒則已做了核酸檢測，幸未有中招。

ViuTV選美節目《尾二一屆口罩小姐選舉》本月10日完成總決賽，當晚12強佳麗王心兒、羅依婷、吳妍臻、黃僥霖、鄭杞瑤（Kylie C.）、梁茜童、張可盈、王詠珩等施展渾身解數爭獎，王丹妮及張敬軒則擔任評審，當中軒仔更上台與佳麗進行表演。東網收到爆料，指選舉中最少有10位台前幕後工作人員先後確診，記者聯絡ViuTV方面求證，有關方面回覆：「沒有回應」。據知ViuTV方面已通知工作人員及有份演出的藝人做檢測，而當晚嘉賓張敬軒受訪時表示因明天有演出工作，有關單位亦要求做核酸檢測，所以他已進行檢測，收到報告證實未受感染。

至於在總決賽擔任主持的蔡宛珊，她受訪時表示：「我每日都有做快測，我冇事，亦冇出現任何病徵。至於口罩小姐其他相關情況，就要問番ViuTV公關！」而參賽者Kylie C.亦表示沒有中招，相當健康。