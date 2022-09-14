《聲夢2》十強誕生　組合XiX成員鄧曉殷確診缺席

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇2》晚上在將軍澳電視城進行「十強誕生」記者會，十強學員包括：趙紫諾 （Sabrina)、趙頌宜(Maggie )、趙小婷 （Pamela)、侯雋熙 (Duncan)、劉詠彤 ( Angel )、彭家賢(Zayden)、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。大會又宣布十強學員隨後在比賽將進行一對一即時淘汰，以爭取五強決賽席位。

XiX亮相時6缺1，原來成員鄧曉殷（Kiele)最近確䂦正進行隔離，XiX接受訪問指近期要返學大家也少見，但也有在群組慰問Kiele，XiX說：「佢都有講舒服，但係話會好快好返。」XiX又指會盡量減少去街，練歌、唱歌表演也會帶上口罩，減低中招風險。講到比賽時若再有成員確診可有應變措？XiX說：「應該唔會嘅，相信公司會有安排，到時舞步再轉一轉。」

另外，熱門學員趙紫諾 （Sabrina)與任暟晴（Jasmine）接受訪問，Sabrina指為準備比賽會不斷練歌、練歌和練歌。對於比賽去到尾聲，參加比賽由海選開始到現在接近一年，對一班學員和工作人員感到不捨。Jasmine指臨近比賽要好好調整心態和練歌，自然也對學員和工作人員感到不捨，尤其看到學員被淘汰更加難捨。講到XiX有成員確診缺席記招，她說：「依家都會盡量少出街，返學都唔可以同同學咁close，盡量小心啲。」