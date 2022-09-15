【是日通勝】

農曆八月二十

壬寅年 己酉月 辛未日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、嫁娶

忌：動土、醞釀、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、19、34、46

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：心態正面，易獲幸運之神眷顧，生活無煩惱。

金牛座：迎來好運的一天，單身者有望打破感情悶局。

雙子座：財運一般，貪心易受騙，投資宜見好就收。

巨蟹座：謀事要盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

獅子座：時來運到，事業上不乏發展機遇，好好把握。

處女座：處理公事最好腳踏實地，心存僥倖易惹麻煩。

天秤座：平凡是福，面對成敗得失，宜保持心境平和。

天蠍座：多做好事冇蝕底，樂於助人可望收獲好人緣。

人馬座：忙到一頭煙，易顧此失彼，做事要分清輕重。

山羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

水瓶座：笑容有助改善人緣，身邊人會更樂意親近你。

雙魚座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）牛 脾氣差

鼠：心浮氣躁，不好好控制脾氣，隨時惹禍。

牛：是日沖煞，情緒不穩，謀事易喪失理性。

虎：壓力大，謀事力不從心，宜向友人求助。

兔：個性隨和，人品受到讚許，好事自然來。

龍：與人溝通宜平心靜氣，亂發脾氣冇好處。

蛇：對金錢的敏銳度高，容易有意外收入。

馬：橫財就手，抽獎容易中，讓你喜出望外。

羊：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

雞：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

狗：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

豬：苦盡甘來，工作表現佳，得着比預期多。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

新能源改朝換代

二元八運中的第九運是由2017年到2043年。筆者常向客戶說，這個時段之內所顯示的九運特性非常明顯，今日分享其中一項：新能源的爆發。

新能源包括太陽能、風能、核能和電池類等，在未來的廿一年裏，必定改朝換代，取代傳統石油及煤炭，成為世界能源供應主導地位。

最明顯例子就是電池汽車業的興起。自2018年起，T字頭的電動車迅即佔據新興能源汽車的主導地位，銷售量節節上升。其他汽車品牌亦是剛好踏入第九運之內紛紛踴躍發展電池汽車業務。

無獨有偶，當世界正在擔心能源危機和全球暖化之時，新能源便在第九運的首年（即2017年）悄悄起革命。俄羅斯入侵烏克蘭，威脅歐洲天然氣的供應，世界就是這樣奧妙，可能這就是催化各種新能源改朝換代的成因！

小時候經已有太陽能計算機，可是太陽能從來不被重用。君不見自2017年起，各大政府機構的天台已經鋪上太陽能供電板嗎？