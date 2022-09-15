周迅新片內地單日票房　輸畀鄧麗欣張繼聰

內地女星周迅主演、張艾嘉執導之新片今年於中秋檔上映，雖集中台兩大影壇重量級人物助陣，但可惜票房麻麻，最終敗給內地溫情電影《哥，你好》！票房失利，但友誼萬歲，任賢齊日前特別率《披荊斬棘》哥哥們周柏豪、泰國男星MikeAngela等入戲院捧場，並於網上晒戲飛「打Call」，以行動支持該片！

今年內地中秋檔共有11部電影上映，較2021年中秋檔增加了近5成，原本由周迅、馮德倫及易烊千璽等主演、集三大導演張艾嘉、陳冲、李少紅執導電影《世間有她》，被不少網民睇高一線，但可惜最終敵不過由馬麗、常遠主演的《哥，你好》，兩片直至昨日上映6天，《哥》片票房達1.89億元人民幣（約2.14億港元），《世》片則只有4,108萬元人民幣（約4,657萬港元），相差頗遠！

而《世》片昨日之走勢更見疲弱，就連鄧麗欣、張繼聰主演港味甚濃的《還是覺得你最好》（港名：《飯戲攻心》）都超越了《世》片，成功進佔昨日單日票房第二位。《世》片票房雖愈來愈落後，但與張艾嘉導演同是「台灣幫」的任賢齊則以行動支持，日前拉埋《披荊斬棘》的參賽者周柏豪、泰國男星MikeAngela等入戲院捧場，並留言：「哥哥們今天都來支持艾嘉姐的新電影。」以實際行動支持好友新作，甚有義氣！