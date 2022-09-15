母性爆發！容祖兒湊女湊出人生哲理　睇《阿媽》睇到淚灑戲院

天后容祖兒（Joey）早前由內地返港，除正籌備下月舉行紀念恩師羅文嘅演唱會外，亦趁機抽空享受假期。離港與家人分開多時嘅佢，當然把握機會享天倫，日前佢就同細路一家過中秋節，仲做個稱職姑姐，陪姪女賞月玩燈籠，令佢即時母性大爆發，感嘆小朋友大得好快，又有感而發：「小孩子的童年最重要，是讓他們感到甚麼是愛，家人的愛，朋友的愛，讓我學會付出與接納，分享與分擔，這對他們日後的心智成長太重要了。無論將來長大後遇到甚麼困難挫折，倦了累了，甚至在茫茫人海擦身而過多少條嚇人的大白shark，只要心中有愛，勇氣便會一直和他們並肩而行，這是我的人生哲學，感謝上天能夠擁有一個能夠讓我喘息的避風港，我的家人。」

另外，佢又親身去到戲院支持好友彭秀慧執導嘅電影《阿媽有咗第二個》，指睇到好有共鳴，自爆喊咗幾次：「這齣電影和我產生了很多共鳴，代入到不同的情節，由生活到家庭到夢想到工作，細膩的描述，真摯的演繹。不知是否淚線過分活躍，我比預期更感動，落了好幾次淚。選角對白配樂，有笑有淚，每一個細節做到肉眼可見的用心。」