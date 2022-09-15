東方日報C1：Anson Lo酒店避世　長髮遮眼爆壓力瘡

男團MIRROR成員Anson Lo 被指在演唱會中，未有急救受重傷的舞蹈員好友李啟言（阿Mo），一直被轟冷血；雖然仍留院的阿Mo情況轉為穩定，可是「神隱」逾42日的Anson Lo原來到酒店避世，首度出關的他依然頹爆，頭髮遮眼、滿面壓力瘡，曾自勉會「勇敢嘗試走出來」的他仍活在陰霾中！

Anson Lo的舞蹈員大學同學阿Mo，於7月28日的MIRROR首個紅館演唱會中不幸遭巨型屏幕砸中致重傷，同台被嚇到發呆的Anson Lo被工作人員極速帶走，但聞好友命懸一線心情受挫，加上被誤會「見死不救」，承受於雙重打擊下的他壓力爆煲，除於8月3日應公司急召，偕其他成員返九龍灣公司開會後，一直拒見人，靜靜療傷。

承認探過阿Mo

昨日他終於出關，被本報獨家直擊首度現真身，於專誠為避世而租住的紅磡酒店出發，由經理人花姐任司機，乘車到觀塘某商廈的停車場。神隱42日的他似乎仍然未能做到事發一周後、於網上留言的「正氣文」：「每天我都在嘗試冷靜、沉澱……我一定會勇敢嘗試走出來的。」見他神情頹爆，前蔭頭髮長到插眼，面上長滿「壓力瘡」，加上穿黑衫襯黑褲，更顯得冇神冇氣，相信「神徒」一定心痛！

當花姐的座駕停定，坐在副駕駛座的Anson Lo托着頭，未知是閉目養神還是放空發呆。當他發現記者時，才下意識用手遮面及摸頭，之後用眼神向花姐「求救」。見慣大場面的花姐似伸手擋鏡頭，然後戴好口罩，落車為Anson Lo「解圍」。

臉色顯青的Anson Lo獨留在車廂中，對傳媒提問「可有探望阿Mo」時多度點頭，嘴角微彎擠出丁點笑容。其後他似乎不忍腳傷未愈的花姐獨力面對記者，他戴好口罩後開門落車，拖着疲憊的腳步上前扶着行動不便的花姐，齊齊搭電梯上樓。

問Anson Lo心情如何？花姐說：「遲少少我哋再傾吖。（今日嚟做乜呀？）有套戲，我哋嚟睇試片，好喇，拜拜。（阿Mo好似講到嘢？）我哋遲啲先再講。」全程被代答的Anson Lo則禮貌說：「唔該晒、多謝晒。」他們在工作室逗留約2.5小時才離開，再問可有聯絡隊友？他繼續緘默趕上車，而花姐載住愛將駛往九龍灣油站入油，途經ViuTV公司亦過門不入，再折返觀塘就失去影蹤。

鏡粉揚言不會退票

另外，阿Mo和另一位舞者張梓峰的受傷原因仍在調查中，有消息指警方暫時不會安排Edan與Anson Lo錄口供。西九龍重案組到5個地方搜查，包括有份參與演唱會項目製作的藝能工程公司辦公室，帶走至少4名男女返署協助調查，亦帶同兩名男女到駿昇中心調查，在辦公室取走一部電腦及部分文件搜證。

至於MIRROR演唱會今日開始接受退票申請，主辦單位昨日在社交專頁發出公告，提醒受影響觀眾有關事宜，大批鏡粉表明不會退票，堅持等待偶像再開騷。

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