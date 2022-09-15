Ryan＆春植陪你跑到戶外玩餐飽

天氣晴朗，加上早已踏入秋季，相信當天氣稍稍轉涼，有不少人都會選擇進行戶外活動，而無論是選擇作為熱門活動之一的野餐還是露營，和親朋好友相聚聊天之餘都可以搵啲搞作，讓假期更滿FUN，如果桌遊玩到悶，不如搵佢哋幫幫手啦！

說的是Kakao Friends近期推出的一系列戶外活動之選，主角依然是人氣的貓奴Ryan與貓貓春植兩主僕，第一款為久坐必備的露營椅，設有Ryan款及春植款，採用摺疊式設計，並附送收納袋，方便收納同攜帶；更配有置物袋，可以放置手機、紙巾、飲料等物品，加上防水設計，使用更方便。

而第2、3款則為玩樂之選，包括令童心及少女心都滿瀉的春植泡泡機及Ryan & 春植接球套裝，前者設計成相機的外觀，單手可握，當按下「拍照鍵」時就會噴出泡泡，再按一下就會發出聲音，附有掛繩，而且以電池供電，方便攜帶及靈活使用。後者則趣味十足，分別有Ryan & 春植的大頭接球板，及兩個番薯小球，一拋一接，考驗眼界與身手，隨套裝更附有收納袋。

以上3款的物品都已在Kakao Friends官網有售，價格由22,000韓圜（約125港元）至42,000韓圜（約239港元）不等，愛好戶外活動的粉絲不妨去看一看。