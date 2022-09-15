和服變常服　着出街冇難度

大家都有很久沒有返「家鄉」日本，自然就沒有辦法穿上浴衣去各大傳統景點打卡，畢竟傳統和服的穿着要求真的高很多，只能在適當地點穿着。不過最近日式品牌niitu推出的秋季創意和服就可以隨時隨地着，事關該系列將傳統浴衣的元素融入日常服裝之中，大家可以睇吓或着吓止吓旅遊癮。

運動風浴衣

niitu設計師一向擅長新舊融和設計，今次亦不例外，繼續以新手法演繹傳統日本和服神髓。但最引人發笑的是，系列明明採用「好朋友關係」為主題，但服飾上的圖案卻選取了日本傳統中代表關係不友好的動物（狗與猴子）為主角，可見設計師想透過玩味設計，帶出品牌的幽默感和創新精神。

要選新系列的焦點之作，必定是可以一件頭穿的新款浴衣。這些看似採用傳統日式剪裁的浴衣，結合柔軟面料、亮麗配色和運動服常見的間條細節後，絕對有改頭換面之感，再搭配一雙運動涼鞋木屐，感覺就更潮特別！此外，系列中的一款結合和服式門襟與襯領，並加入傳統日本圖案及開衩細節的長外套，也令到喜愛特別風格的時裝人大感驚喜！

同場加映：可以玩的和服

若嫌傳統和服太老派，圖案略顯成熟難以駕馭，不妨看看少女派和服品牌KIMONO by NADESHIKO今季新作。今回推出的Toy box主題和服，從腰帶到服裝印花都加入了各式公仔元素。服裝以少女色彩為主調，並加入粉色系迷彩元素和各式的幾何圖案。加上腰帶和飾品上的泰迪熊、恐龍、水晶球圖案，讓人穿上後即時可愛百倍。