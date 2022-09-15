孖All For One做義工　鍾雨璇自爆最鍾意幫人洗蘿柚

歌手鍾雨璇（O3）不嬲好鍾意小動物，除咗養咗貓主子「白雪雪」之外，仲會為其他流浪貓狗出一分力，例如嚟緊就同樂隊All For One喺10月13日舉行一場《My Fellow》寵物慈善演唱會，為「大樹下善待動物庇護站」籌款喇！O3喺今集《跟琪流行》帶埋主播嘉琪，同埋樂隊All For One嘅主音李建龍（Aiden）、鼓手劉宇霆（Eric）及低音結他手譚積奇（Jackie），齊齊去「大樹下」做義工，了解庇護站內貓狗嘅情況。

「大樹下」資深義工Ling姐透露場主曾耀光先生以「大樹好遮蔭」為靈感，將庇護站命名為「大樹下」，希望為受盡風吹雨打嘅流浪狗提供一棵大樹，畀佢哋「遮陰」。Ling姐認為營運上最困難除咗係照顧狗狗花費的心力外，另一方面錢都係難題：「除咗狗狗嘅糧食貴，你都知睇獸醫有幾貴，醫療費郁啲成萬蚊，好多時啲狗有小毛病，我哋都係自己餵藥，好嚴重先去睇醫生，因為我哋都已經欠咗唔少醫療費。」

至於今次去「大樹下」做義工主要係負責幫狗狗沖涼，O3由於不時幫愛貓洗白白，所以非常熟手，佢仲自爆：「最鍾意幫人洗蘿柚！」見狗狗亦非常受落完全冇掙扎，睇嚟相當滿意O3嘅服務！而一眾All For One嘅成員亦同狗狗打成一片，當中原來Eric亦有代辦寵物移民，佢呼籲：「近年再有移民潮，見到好多人棄養寵物，其實移民嘅話，記得用寵物移民服務，帶埋你嘅寵物移民，唔好棄養動物！」想睇O3、All For One同狗狗相處有咩笑料，就要睇今集《跟琪流行》喇！