不忿捲李易峰事件　王嘉爾燥爆否認係時間管理大師

「人氣王」藝人王嘉爾最近捲入李易峰涉嫖事件，網上亦不斷傳出會陸續有男藝人被爆料，尋日（14日）就有人晒出王嘉爾床照，好在眼利網友就發現只係佢昔日嘅雜誌相，同時又有內地媒體預告爆料有「男Idol是真正時間管理大師」，韓團Got7出身嘅王嘉爾再次成為嫌疑對象，真係躺着也中槍，逼到佢尋晚爆Seed連出3個Post，狂鬧自己忙到震，唔得閒去做其他嘢，疑似對買春流言作否認！

佢喺社交網以英文寫下：「或許有一天人們會知道，我的所為都是為了藝術、為了粉絲、為了歷史」，並強調自己沒時間做其他事，這就是他的全部，佢又繼續出Post：「我會專注眼前、其他一切只是個噪音，在我的眼裏，努力工作更要玩樂，每個人的見解不同，他們只看見自己想看的，這就是娛樂。」最後佢改用中文寫下「娛樂」兩字，並配上一臉無奈嘅動圖，忽然遭波及又真係幾無辜。

同時，有網友晒出佢7到9月極緊湊行程，包括演唱會、代言、雜誌拍攝等通告，當中仲未計算佢搭飛機來回泰國、美國、菲律賓等多個國家，唔怪得網友睇完佢個行程之後都安心晒，指男神係「真．時間管理大師」，連私事都未必有時間去處理！