MC擔心助理言論影響洪嘉豪　自爆瘋狂增磅變「肌」佬

歌手MC張天賦與同公司師兄洪嘉豪早前合作開完演唱會後，因MC的私人助理Yee Yee網上言論惹來是非。今日（15日）MC現身活動，但現場未見Yee Yee。對於Yee Yee早前在社交網怒插洪嘉豪粉絲的應援長棒是「製造垃圾」以及疑似嘲諷洪嘉豪歌曲沉悶，MC說：「我覺得佢啲歌唔悶，我好鍾意，至於應援物唔到我畀意見。（Yee Yee係你團隊，擔唔擔心引起對方粉絲不滿？）交畀公司處理。（擔心引發兩邊粉絲不和？ ）唔想見到咁嘅情況，好難得樂壇百花齊放，唔想因為呢啲事而唔開心。」

他指Yee Yee是其私人助手，負責處理他的大小事務，問到Yee Yee是否他代發聲？他否認：「我唔會講呢啲說話，嘉豪絕對係我嘅好朋友同兄弟，Yee Yee嘅言論唔代表我。（助手嘅言論會唔會令你尷尬？）我最擔心係嘉豪，但係同佢傾過，佢冇太大影響，我着重同佢嘅兄弟情，其他事情交番畀公司處理。（會唔會叫Yee Yee唔好講咁多？）呢個係公司責任。」而Yee Yee再次發聲指MC可以入華納並非靠嘉豪穿針引線，MC坦言並非由嘉豪找他入公司。

另外，MC透露自從演唱會後開始暴飲暴食：「因我想增肥為個唱作準備，希望大隻啲，覺得瘦咗冇咁好睇。（預到時騷肌？）唔敢講，但至少到時要騷都有得騷。我個食量比想像中大，一晚可以食兩個飯盒或者兩個快餐，依家超開心可以喪食，但諗起之後要戒就有啲失落。（你有冇睇營養師增肥？）冇，我就係營養師，以自己開心為準則，我之前為個騷戒澱粉質同戒糖，依家有飯食個人踏實好多。目標係增到10磅，但希望係肌肉唔係脂肪。」