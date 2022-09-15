打卡小店　玩顏色玩水

現時去餐廳食飯，除了要求菜式美味，環境設計也是個重要元素，吃飯時不單要幫食物影相，環境夠靚亦要盡情打卡，近日除了吸睛的主題Cafe，還有搶眼的法日餐廳開幕，大家又有機會去打卡。

極致黃調

想突出餐廳主題，選用的裝潢和顏色配搭極為重要，早前於尖沙咀開設的法日餐廳MONMONO，以單一的皇室藍設計打響名堂，餐廳近日於中環開新分店，今次餐廳由內而外，選用Sizzling Sunrise黃色作主調，部分加金色作點綴來增加層次，除此之外還加入玩味迷離的設計元素，打造出極致黃調的多重空間感覺。打完卡後，可安心享用法日美食，當中包括有日本牡丹蝦他他配魚子醬、豆腐Panna Cotta、乾式熟成15日澳洲和牛牛舌等，另外有2款手工意大利麵，南非鮑魚配意式細麵，加櫻花蝦和自家製XO醬配搭，另一款手工雲吞配波士頓龍蝦及京葱。除了美食，這裏還有特調雞尾酒、無酒精雞尾酒或醇酒配對，邊吃邊欣賞本地藝術家的作品，讓大家沉醉在Sizzling Sunrise美食空間中。

五行水元素

水對人類和地球萬物，都有很重要的地位。Creo by Brentwood以五行元素作主題，剛於堅尼地城開設的分店，就以水為題。請來本地藝術家為咖啡店牆身粉飾，圖畫以堅尼地城外圍被部分海岸包圍作靈感，藍色主調配合湖水綠和山系顏色，再加該區常見的電車、屋邨和海旁等景色。菜單方面，除輕食和麵包，還有全新推出的美食，當中包括雜錦田園沙律、蟹肉蘸醬配炸雲吞皮、牛油果雞肉莎莎三文治、香辣番茄海鮮炸天使麵和蟹肉鹹蛋黃意粉等，必試的咖啡以本地品牌以水作靈感打造的「Meri」的陶瓷咖啡杯作配，呼應主題。