Mel C受訪自爆辣妹時代曾被按摩師性侵

現年48歲的英國女子組合辣妹(Spice Girl)前成員Mel C,最近推出自傳《The Sporty One: My Life as a Spice Girl》,在書中她大談「辣妹」的往事。而日前她宣傳新書而接受網台訪問,在訪問中她自爆曾被性侵!

她表示事發於辣妹首個現場表演之前,她憶述當時的情況。她說:「我哋喺伊斯坦布爾,我哋喺嗰度開兩場騷,由於我哋之前冇開過騷,所以我哋之前花數星期時間綵排、試衫試妝。就喺辣妹首個騷前一晚我喺酒店按摩。」她沒有詳談按摩時被性侵的經過,只表示事發後她因為要專注其他事情亦沒有時間去處理而將性侵一事「活埋」。她表示雖然自己經歷的性侵只屬「輕微版本」但自己都感到被冒犯。她說:「我當時喺一個你要除晒衫嘅環境下與呢位專家人士(按摩師)一齊。呢件事影響我。但我將之活埋。好多人都係咁。」

此外,Mel C亦在訪問中自爆當年她曾因飲醉酒向隊友Victoria爆粗而差點被踢出組合。她表示事發於1996年,她們獲邀出席《英國音樂頒獎禮》,她們簽了唱片公司但未出碟。她記起當時與男歌手Lenny Kravitz一同飲香檳睇表演,而離開的時候大家都飲得好醉只記得當時叫Victoria「死X開」。之後即被經理人「照肺」。