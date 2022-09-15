靈敢侶情：了解不太了解的麵粉

今次講五款麵粉。

Wholemeal Flour和Whole wheat Flour：均譯作全麥麵粉，不少人都說兩者一樣，其實有分別。例如：前者是英國用法，後者則是美國；前者較後者粗粒，做麵包時需較多時間讓麵粉吸水；前者在將原粒小麥去殼及磨好後，會加一個步驟，就是將麥糠篩出，然後加回15至17%進去，後者則沒有這一步。

Whole Grain Flour：意指由原粒穀類去殼及磨成的麵粉，所以可以是全裸麥麵粉、全斯佩爾特小麥粉（一種古老的小麥，部分營養比全麥更高，但味道更香甜）。

Stoneground Flour：石磨麵粉，被認為是最健康的打磨方法。現代使用的「鋼磨輥」，雖能將麵粉碾磨得更幼細，但速度快因而溫度高，會令營養流失。反之，石磨猶如冷壓，能保存營養。

Fortified Flour：營養添加麵粉。自1940年代、戰爭之後，英美開始在麵粉中加「額外」營養，如鐵、硫胺（即維他命B1，助腸胃蠕動，提高食欲）、菸鹼酸（即維他命B3，維護神經系統）、鈣，以增强國民健康。强化麵粉在香港較少見，但在英美仍然存在。

Enriched flour：營養還原麵粉。跟營養添加麵粉不同之處是，這類麵粉是將小麥在碾磨過程中流失了的營養加回去，所以並非「額外」加入，常見的包括：鐵、維他命B。

今次大致講了市面常見、但不少人都不太了解的麵粉，還有甚麼種類是大家見過而又不明白的？留言給我，我會為大家解答。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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