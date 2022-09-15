中秋冇家人陪伴　李尚寶重開社交網否認吸毒

曾於去年參演韓劇《基督山小姐》的40歲男星李尚寶，本月10日中秋節當日被發現在首爾江南區論峴區的住宅區亂跑，疑似曾經吸毒，警方以違法毒品管理法將他拘捕，他其後接受韓媒訪問，指自己因為痛失父母和姊姊而患上抑鬱症，要服用含少量麻醉藥成份的抗抑鬱藥和鎮靜劇，否認吸毒。

於事發後將社交網轉為非公開的他，昨晚（14日）重開社交網，上載長文回應事件，他在文中說：「在大家都很享受和幸福的中秋佳節，我卻無意地帶給大家麻煩，很抱歉，和報道內容一樣，我沒有一起過中秋節的家人，雖然我很努力去習慣，但隨着歲月流逝，我變得更加無法接受，今年我覺得特別辛苦和孤獨，家人留下的空位實在太大了。」

他指今次是覺得無法平伏心情，所以在服藥後飲酒，才發生不好的事情，他指多年來都依賴藥物，發現自己已成為沒有鎮靜劑便無法生活的懦夫，但仍為了在某個地方看着他的家人而努力生活，對於有韓媒指他承認吸毒，他澄清從來沒有碰過毒品，對被蒙上「吸毒男星」的污名感到痛苦：「我會解開與我有關的誤會，會盡全力恢復我的名聲，我會誠實地接受警方調查，對於散布失實傳聞的行為，我會追究到底的。」