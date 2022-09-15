【營事檔案】瑪格麗特黑麥披薩　變格有「營」

世界上最經典的披薩，不是充滿配料的至尊口味、千島海鮮甚至辣肉腸，而是只有莫薩里拉芝士、番茄醬及羅勒的瑪格麗特披薩。不同於大眾口味，瑪格麗特披薩着重的是餅皮的質地、色澤及香氣。在家難以復刻到最為精髓的麵皮，但可以用麵包配上一樣的材料，感受相似的風味。

黑麥麵包不是人人適合

由裸麥和麵粉製成的黑麥麵包，纖維量比一般的白麵包高，可以適量輔助日常膳食中攝取纖維量不足的問題。但並不是所有人士都適合進食比較高纖維的麵包，例如體重過輕的人士或者孩子就未必適合了。纖維本身不易被人體腸道所吸收，因此在消化的過程中可能會產生氣體，令人有打嗝、或胃脹的情況出現。倘若最近出現腸胃不適的情況，應以易消化的食物為先，例如白麵包，直至痊愈。

羅勒不只是香料

香草也稱為香料植物，是為了加添食物中的風味及香氣，百里香、羅勒、迷迭香、薄荷等都是香草的一種。在新鮮香草中都能吸收到不同的營養，如膳食纖維、β-胡蘿蔔素、維他命A、B、C、E、K，還有礦物質鈣、鐵、鎂等等。新鮮香草由於沒有經過加工或風乾程序，能最好地保留維他命B及C等水溶性膳食纖維，加上某些菜式更會以香草入饌，就可以攝取到香草中的非水溶性膳食纖維。

【瑪格麗特黑麥披薩】

材料：

黑麥麵包 2片

車厘茄 6粒

鮮羅勒 3片

水牛芝士 半個

番茄醬 2湯匙

做法：

1.將鮮羅勒切絲、車厘茄洗淨切半、水牛芝士切片備用。

2.在黑麥麵包上抹上番茄醬，加上水牛芝士及車厘茄。

3.把塗抹好的黑麥麵包於焗爐以180度焗10分鐘。

4.最後加上鮮羅勒，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。