港姐泳裝︱徐麟上圍縮水　梁超怡林曉彤突然豐滿搶晒鏡

《2022香港小姐競選》19位候選佳麗今日（15日）以泳裝見傳媒，佳麗分別以三點式和兩件頭泳裝示人，其中「波霸」港姐（8）林鈺洧(Denice )，三圍34.5、25、36.5，穿上泳裝繼續誰「乳」爭峰，Big 爆泳衣。另一熱門佳麗「爆炸頭」（1）徐麟似乎減肥過度，上圍明顯縮水。講到再戰泳裝，林鈺洧表示一直有keep fit ，覺得自己有進步，但不䑁得自己身材特別好，認為佳麗各有特色。提到大會安排她穿着三點式泳衣讓她盡展身材，可覺得獲優待，她說：「我唔認為係，大會都好知道我哋嘅特質、優點，幫我哋避重就輕，所以每個女仔都有唔同嘅style。」徐麟被問到是否減肥過度，令上圍縮水？她說：「呢排一齊住酒店，冇時間出去玩，係瘦咗。但呢方面就冇關注。呢排最緊要係接受訓練，所以都冇關心太瘦定太弗，身材保持住就得。」

至於（2）林曉彤（Hebe）及（14）梁超怡（Joey）狀態大勇，身材更勝之前，Hebe坦言比上一次穿泳衣見傳媒更有信心：「因為今日喺戶外好好多，上次喺室內著泳衣，啲冷氣好凍，凍到有啲震。」Joey亦認同比上次信心大增：「我有Keep住食得好健康，身形都好啲。而且戶外環境感覺好放鬆。」講到上圍變豐滿，她們認為可能跟泳衣款式有關，因上一次是穿平口泳衣，今次則是三點式。對於有佳麗不和，Hebe稱19位佳麗相處融洽，大家都很友善。Joey則自言未有留意：「因為大家都好忙，每日都要專心訓練，所以比較少留意。（你目測有冇？）冇乜嘢，大家都有一齊傾偈同食飯。」

另外，大會統籌經理何小慧透露為了讓9月25日的決賽能夠順利進行，佳麗現在接受閉環式訓練，出席活動除了單人拍照外，其他時間也會戴上口罩。問到可擔心再有佳麗中招影響決賽？她說：「去到決賽都冇辦法有兩手準備，都同佳麗講咗好似考試咁，如果中招都冇辦法，希望唔會發生。」她又透露現時兩位同房佳麗會互相監察，防止佳麗外出或與外人接觸。講到（4）許子萱與（15）張光怡鬧不和被大會照肺，她皆否認其事：「佢哋喺愉景灣要唱歌、跳舞都好忙，同埋佢哋係成年人，都唔會嗌交啦，所以係冇呢件事。」她又透露今年紅館舞台會向利舞臺、紅館、機場等經典舞台致敬，大會司儀陣容更加強勁多達14人，包括曾志偉、鄭裕玲、陳百祥、鄭丹瑞、錢嘉樂等。