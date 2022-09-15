港姐泳裝︱邢慧敏冇聽過阿媽開賭檔　唔擔心負面新聞影響賽果

港姐大熱佳麗邢慧敏（Sharon）繼確診新冠肺炎後，早前被爆料指其母經營麻雀檔逾10年，去年被突擊搜查，因而惹上官非，更被揭有紋身，可謂是非纏身。

今日（15日）Sharon出席港姐活動，她稱已完成康復，只是有點中氣不足：「冇影響體能，只係病嘅時候冇乜胃口，所以瘦咗好多，由55kg跌到53kg，所以依家要食好多嘢去增磅，已經肥番少少，冇之前咁排骨，塊臉都冇咁凹。」講到左手手腕有紋身，她坦承18歲時已有：「我紋咗courage（勇氣）去鼓勵自己，因為以前我個性格比較內向同怕醜，我從來冇刻意去遮掩，只係做模特兒出於工作需要先會用粉遮，但我2年前開始洗紋身，因為我有紋身，好難做婚紗模特兒，因為紋身要用粉底遮蓋，但好易整污糟啲婚紗，所以為咗工作而洗紋身。」

而有指其母經營麻雀檔逾10年，她說：「我冇聽過媽咪講做麻雀檔，佢有打工，但唔想影響媽咪，所以唔想講咁多。（傳媽咪因此被拘捕及坐監？）我冇聽過佢講，我Keep住都有見到我媽咪。」問到會否擔心負面新聞影響評判對她的印象及賽果？她揚言不擔心，相信評判的眼光。

至於另一熱門陳瑞菱（Reina）被指充當張光怡與許子萱的和事老，她表示：「個情況係我哋嗰組嘅人都好鍾意溝通同傾偈，可能大家講嘢大聲啲，其他唔識我哋嘅人可能誤會咗，佢哋2個係無辜，我都係無辜，聽到段新聞都有啲唔開心。」另外，有指Reina近年顏值大躍進，眼睛變大，鼻子變筆直及蘋果肌更突出，似暗示她有整容之嫌，她否認：「其實真係冇整，我個蘋果肌都好夠，而且我都滿意自己輪廓，反而想改善皮膚。（話你同上年個樣唔同咗？）個報道用我上年條片去對比，可能係角度問題，而且當時我瘦啲，蘋果肌冇咁凸出，依家係肥咗。（話你媽咪係美容院老闆娘、贊助無綫節目？）冇，只係提供場地，唔係贊助。」