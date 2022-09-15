高質麵包糕點　為生活加加氣

麵包蛋糕可以說是生活不可或缺的食物，小編角度，早餐要、午餐可以要，下午茶最好要，飯後甜品一定要，是米飯以外的「必需品」！每逢有新品，小編自己搶試之餘，當然要與眾同享，好似最近有間高質麵包品牌於黃埔開設新店，帶來多款新品及體現Bread is Life的麵包文化。亦有蛋糕品牌推出秋季暖心系列，用健康食材炮製出精緻美味的蛋糕與甜品，想飽肚一點的話，亦有新口味Pizza可以揀，夠晒多元化，日日都可以自製驚喜！

石窰焗出新味

主打優質、健康、低油、低鹽、低糖的歐式麵包，並以石窰式焗爐烘製的烘焙品牌Paper Stone Bakery剛於黃埔開設新分店，除主打品牌招牌的優質健康T45法包及人氣歐式貝果外，還獨家推出玉桂卷及小法包系列。新分店推出馥郁可口的肉桂卷和小法包兩款限定系列，前者用上品牌獨有的母種及老種酵母，並選用Oatly燕麥奶，製作出口感煙韌富嚼勁的焦糖核桃玉桂卷和檸檬核桃玉桂卷。當中的焦糖核桃玉桂卷配上烘焙師自家製的焦糖醬，面層灑滿有機海鹽、海藻糖及原粒核桃，香甜軟糯又甜而不膩，別有風味。而後者的小法包系列則有巴斯克芝士小法包和香蒜牛油芝士小法包兩種選擇；必試巴斯克芝士小法包，以時下大熱的巴斯克芝士創新地融入的骰法包之中，用上日本雞蛋，味道零舍香濃美味，加上面層經岩燒，變成脆脆焦糖層，添加香甜味道及口感，而麵包焦糖又包住軟滑的巴斯克芝士，口感超豐富。為慶祝新店開業，品牌由9月16日至18日期間連續3天舉行「開幕活動」，送出一系列開幕優惠禮遇，包括身上有「紙」或「石頭」購物滿HK$30享95折、出示身份證明文件顯示9月生日的可免費獲送原味英式鬆餅一個、選購爆谷朱古力雲朵蛋糕享85折優惠、購買任何產品滿指定金額即獲得黃麻環保袋一個等，超多優惠，想食高汁好包又想賺盡的麵包控可別錯過了！

秋日季節風味

素來以優質健康甜點而備受追捧的The Cakery，在踏入秋天的這時節，推出黑醋白桃無花果千層酥及栗子甜點有栗子千層酥兩款招牌千層酥，另推出兩款傳統家庭派餅，分別是「生酮合桃派」及純素蘋果派。在人氣的千層酥上放上香滑奶油及清甜成熟的白桃，以及養顏健康的無花果，配上優質意大利香醋，帶來令人一試難忘的黑醋白桃無花果千層酥。用上時令的栗子製成蓉，鋪滿千層酥，入口軟綿細密，是栗子千層酥的獨特好滋味。此外，品牌亦搶先為萬聖節做準備，帶來俏皮的萬聖節曲奇，以有機翻糖作點綴，單獨用於其他紙杯蛋糕上，色彩斑斕又充滿活力，想豐富一點？可以揀萬聖節曲奇禮盒，有女巫、蜘蛛和其他萬聖節的多款圖案選擇，玩味十足。

玩味鹹鮮Pizza

要數烘焙美食中最為飽肚的非薄餅莫屬，而特色手拉薄餅專門店PHD就由即日起推出期間限定「蟹星人Pizza」，即黃金蟹肉豆腐批，鮮嫩飽滿的蟹肉配上粒粒香脆的金磚豆腐，蟹肉吸收了鹹蛋黃醬的濃厚鹹香，凸顯鮮甜味道，加上滿滿的洋葱及芝士，撕開更有拉絲效果。薄餅烤得色澤金黃、鹹香惹味，夠晒鮮香惹味！於即日起購買套餐即可以優惠價升級至「黃金蟹肉豆腐普通批」，在「蟹星人」加持人，食起來更滿足！大家還可以優惠價加購即調人氣特飲新品的寒天桃茶，以紅茶為基調，茶味夠香濃之餘，加入特調蜜桃風味，散發桃子天然芬芳果香，仲有粒粒寒天令口感更為豐富添呢！