H奶神乳生 護胸有計

搵食架生梗係要好好保養啦，正如廚師得閒會磨吓把刀，而依靠美好身材食胡嘅寫真女優，當然要努力Keep Fit。好似今期「世界Cup」主角優美，就因為精於護胸之道，令一對H奶Keep住飽滿冇走樣。

肉感誘人

想欣賞巨乳美女，日本寫真界有大把貨，一定唔會令你失望！問題係部分女優對波大得嚟唔多自然，質感硬繃繃，明眼人一睇就知裏面加咗料。至於今日為大家介紹嘅優美，胸前有對H奶，質感柔軟有彈性，擺明係天然好波，難怪初出道拍寫真時，被雜誌封為「神乳生」！除咗上圍夠吸睛之外，優美嘅體態豐滿，可以話係肉感型女優，但又唔算好肥，如果將腰圍稍為減多兩三吋就一定更加吸引！

努力鍛煉

優美早喺10歲嗰陣就以模特兒身份參與幕前演出，大個咗之後開始拍寫真，2016年仲將發展範疇擴展至歌唱界，並以大阪作為根據地。不過，喺日本拍寫真兼唱埋歌都唔代表可以豬籠入水，所以優美喺呢段日子去過餐廳打工賺取生活費。到咗2019年，優美決定全力喺寫真界發展，為咗令自己演出時有好表現，每日Keep住做運動，希望減低出現水腫嘅機會。優美仲話，要令上圍呈現誘人曲線，一定要成日佩戴合適嘅胸圍，咁樣先可以減低地心吸力嘅影響，沖涼時更加會進行胸部按摩，以保持彈性。