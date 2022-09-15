洪卓立獲女友帶挈搵真銀　打情罵俏眼都冤

藝人劉沛蘅（Hillary）跟洪卓立（Ken）今年三月公開戀情後頻頻高調晒愛，最近兩人再為護髮品牌拍廣告，為營造出情侶間的溫馨甜蜜畫面，拍攝影樓布置成家居環境，他們分別穿上米白色的家居服，更公然打情罵俏，非常甜蜜。

再度以情侶檔姿態出現，Ken謙稱獲女友帶挈拍廣告搵真銀：「平時我較少接呢類型嘅工作，今次算係被Hillary帶挈，以呢個狀態接工作我梗係高興、要去還神啦！可以一齊準備、一齊出門口、一齊收工返屋企，呢個感覺幾好嘅！好似好肉麻咁，希望嚟緊再有呢種形式一齊工作。」

Hillary則取笑男友要人前溫馨，容易面紅：「今次拍攝都好順利！我哋平時都係咁，但就比較少畀人望住做啲咁sweet嘅嘢。經過第一次一齊工作，我都有叫佢唔好咁尷尬，因為我比佢多接觸呢啲工作，依家都好嘅，佢係一個超級容易面紅嘅人，佢一尷尬大家都好容易睇到，啱啱開始拍時塊面已經開始紅。」

出名「大男人」的Ken不介意同女友情侶檔拍戲，他笑說：「不過盡量避免有第二個男仔爭佢、強吻佢嗰啲，最好唔好！」身旁的Hillary補充說：「千祈唔好一開始就熱戀，到最尾分手，咁樣唔『老黎』呀！」工作時能夠公然調情，也會互相請教，Hillary說：「我覺得係要互相學習，因為我有上堂，佢就實戰經驗多過我囉，例如鏡頭方面嘅嘢，遇到某啲情況應該點樣做，所以係互相分享吓。」