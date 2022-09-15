陳瀅新劇忘我演繹　露背上陣踏上眾叛親離之路

藝人陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗主演無綫台慶劇《美麗戰場》推出兩條最新預告片，宣傳重點均落在陳瀅身上。劇中性格絕不認輸的她，抱著「我點都要同你鬥到底」的決心，一步步似是走向眾叛親離之路；除了要含淚面對陳山聰的反擊性指控，又被劉佩玥怒摑，陳瀅先後演繹了純真、委屈、自信及冷漠等不同層次的情緒，予人感覺角色設定相當不簡單，陳瀅除了瞓身演繹，更有性感大露背造型，亮出白淨美肌，相當搶Fo！

第二輪宣傳片中不乏衝突場口，除有劉佩玥怒摑陳瀅，還有空姐Look陳曉華慘被半裸丁子朗怒摑，二人關係耐人尋味。至於首個火辣場口，主角則是熱烈擁吻的方力申與朱晨麗，感覺都頗為激烈。另一直沒有現身官方宣傳的唐詩詠亦有閃現第二輪宣傳片，更饒有深意地道出：「所有男人對住咁靚嘅女仔，佢哋根本毫無還擊之力。」未知是否會在劇中擔任重要角色。

以「選美」為一眾女主角華麗競技舞台的《美麗戰場》，其中一條預告片開首即是選美活動記招現場，在葉念琛解釋「美麗戰場」定義的同時：「美麗就一係班女人嘅成長、爭鬥，戰場就係佢哋喺人生嘅軌跡裏面遇神殺神，先可以登上權力頂峯」。