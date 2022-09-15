人妻Work From Home 偷食唔偷懶

喺呢個漫長嘅抗疫期，相信唔少在職人士都體驗過乜嘢係「Work From Home」吧！今次介紹嘅四仔都係借題發揮之作，當中嘅人妻冇因為咁而偷懶，但就學識咗偷食，真係好鬼曳曳！

臨時頂替

老公返咗工，老婆就可以Work From Home，咁就出事喇，點解？睇吓呢套由Sweet Sinner製作嘅《The Mistress #5》，你就會明！影片由四仔名導Jacky St. James執導，搵嚟Kira Noir、Lilly Bell、Aila Donovan、Apryl Rein等人妻系脫星參演，故事講述佢哋係四仔導演，因在家工作關係，拍攝進度停滯不前，面對片廠施壓，只好約埋男女演員到屋企開工，偏偏女方臨時甩底，呢班人妻只好臨時頂上，因而搵番工作嘅樂趣。

深入虎穴

一個人留喺屋企做嘢咁悶，梗係要搵個Partner啦，正如呢套由21 Sextury Video出品嘅《Hungry For Anal》，片中一班步入虎狼之年嘅人妻，好鍾意遊後花園，偏偏老公拒絕走後門，搞到個心囉囉攣，再加埋老公返咗工，自己就Work From Home，於是趁機透過約會網站搵食，睇吓有冇陌生男士幫到手，令慾望得到滿足，結果唔止得償所願，之後更加喺慾海中沉淪呢！據講呢套四仔特別為鍾意走後門嘅觀眾度身訂造，無論係Sata Jones、Shona River抑或Linda LeClair，個個都擁有一個迷人美股。

姣婆出軌

理論上，婚後嘅女人都會收心養性，費事要另一半戴綠帽咁無Face，但男歡女愛有時真係勒都勒唔住，就好似呢套由New Sensations出品嘅四仔《Young Vixen Hotwife》，片中嘅年輕人妻始終唔定性，婚後仍然心思思想亂嚟，只係之前老公睇得緊，先至冇出事，但自從有得Work From Home，無論係薄餅速遞員、型男鄰居抑或渠王，但凡係男人都成為佢哋嘅獵物。雖然劇情老土咗啲，但勝在一眾脫星嘅外形高質，演得又投入，係夜半自娛嘅佳品！