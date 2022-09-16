【是日通勝】

農曆八月廿一

壬寅年 己酉月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、祭祀

忌：安床、開渠、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：21、27、36、39

幸運顏色：黑、灰

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：盡享天時地利人和，今天有望心想事成。

金牛座：靠運不如靠自己，為事業付出努力可獲佳績。

雙子座：愛情運欠佳，選擇交往對象一定要志趣相投。

巨蟹座：久坐無益，抽時間多做運動，有利身心健康。

獅子座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

處女座：工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

天秤座：敢於冒險才能抓住機會，畏首畏尾難望成功。

天蠍座：迎來幸運的一天，身心狀態好，生活冇煩惱。

人馬座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

山羊座：財運差勁，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：跟身邊人保持溝通，可避免小誤會變大衝突。

雙魚座：面上掛着笑容，容易吸引貴人，帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）虎 壓力大

鼠：人際關係好，可從社交圈結識有能之士。

牛：吸金力超強，努力工作，可望多勞多得。

虎：是日沖煞，受壓力纏擾，做事畏首畏尾。

兔：抵抗力下降，身體易出問題，注意休息。

龍：偏財大旺，有人暗中相助，得財更輕鬆。

蛇：心態良好，處理棘手任務能夠不慌不忙。

馬：長命工夫長命做，別為工作而犧牲健康。

羊：財運不錯，獲貴人支持，做生意最有利。

猴：腦筋轉數快，應變力強，職場上佔優勢。

雞：得罪人多，稱呼人少，處事易鑽牛角尖。

狗：沒有博彩運，不宜炒股，錢財有去無回。

豬：事業運差，工作多阻滯，易中投資陷阱。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

男人口大食四方 女人口大食窮郎

常常聽人說：「男人口大食四方」，但在不同媒體的影片與圖片，香港的富裕人士，口部並不是特別大，是不是這古語不正確呢？至於女人口大食窮郎，又是否不正確呢？

相書有云：「口大容拳，出將入相」。意思是在正常的面形比例下，一個男人的口部張開時，可以把拳頭放入口中，這個人的未來命運，出外可以做將軍武官，入內可以做宰相文官。

所謂正常的面形比例，是指人向前望，雙眼的眼珠垂直線，就是兩邊口角。張開口時，其下顎骨可以伸展寬闊，面珠肌肉彈性好，顴骨高於鼻樑中段，才令到口的張開可容納拳頭，這樣的骨形是富貴之面相。

女人口大食窮郎，這個口大指的是外形口大，也就是口角比眼珠垂直線為闊大，但食窮郎的「窮」字，並不是金錢上的窮，而是房事過密，令愛郎腎精虧虛。古代男性多從事體力勞動，而含豐富蛋白質的食物，一般人未必可以經常食到，國都以外的農耕社群，飽餐更是困難，所以才有這個說法。

男人口大食四方，女人口大食窮郎。簡單兩句話，包含骨架與外形的面相文化，反映當時的社會背景、人民生活狀態，以及男尊女卑的社會價值觀。