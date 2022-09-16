《律戰江湖》收視勁升　李鍾碩接劇本有一手拍親都Hit

韓國33歲男星李鍾碩退伍後的復出劇《律戰江湖》正在熱播，劇集首播收視錄得6.2%，之後不斷上升，第12集更升至12%，除了收視稱冠之外，又登上韓劇話題榜，成績相當不錯。

出道近12年的他拍過多部人氣劇集，模特兒出身的他於2010年憑韓劇《檢察官公主》出道，2012年與男星金宇彬合演校園劇《學校2013》，該劇最高收視高達17.1%，而憑該劇人氣急升的他亦在《KBS演技大賞》獲得男新人獎，翌年他與女星李寶英合演劇集《聽見你的聲音》，劇集開播收視為7.8%，但之後不斷上升，大結局收視升至26.2%，比首播收視勁升逾3倍，他亦憑該劇在橫掃多個最佳男主角獎。

他之後又主演《異鄉醫生》、《愛上Pinocchio》、《W》、《當你沉睡時》及《羅曼史是別冊附錄》等多部劇集，其中《W》更讓他奪得演員生涯首個演技大獎，而《律》劇是李鍾碩入伍後，相隔2年多的復出劇，網民都感嘆他就算2年多沒拍劇，但依然十分好戲，又大讚他選劇本有眼光，幾乎沒有失敗的作品，而他曾在受訪時透露平時的興趣便是看電視劇，有網民猜測他因為經常以觀眾的角度睇劇，所以特別了解觀眾的喜好。