《就是青春》奶爸陳柏宇等升呢　大熱洪韻騏享受壓力

香港開電視選秀節目《就是青春》一眾參賽者聯同由歌手陳柏宇、曾樂彤、葉巧琳與黃靜藍組成的星級「YOUnion」，日前到劇組特設的「私竇」拍攝。節目原定9月24日開播，但現時改為10月2日，對正無綫的《聲夢傳奇2》決賽來打，而主要拍攝場境亦首度曝光，有長枱供參賽者做功課，又有梳化可以睇書休息，大有「家」的感覺！

4位「YOUnion」自我介紹，陳柏宇被參賽者一致認定為「Jason爸爸」，但他自稱團長、即高級打雜：「乜都做，需要搬搬枱枱就搵我，我都係咁對個女。」對於升呢為眾人「爸爸」會否感壓力？他笑言：「都好吖，冇壓力，反而有啲親切，尤其做咗爸爸後，對小朋友嘅付出唔係犧牲，而係由心而發，我都係抱呢個心態去做節目，雖然同佢哋相處只有一日半，但有好強嘅連繫。（怕唔怕湊唔掂咁多個仔女？）唔怕，一定掂，好有信心，總之盡力去做。」對於不少歌手做選秀騷令事業更上一層樓，如李克勤便打入內地市場，問陳柏宇會否有此希望？他說：「諗得太遠，當然希望，但唔係我Focus。」

而曾樂彤是康樂組組長，她表示：「我個形象比較樂天，我會帶佢哋去玩，既然有呢個資源，緊係要玩多啲，想去主題樂園、節日食大餐，或者去挑戰某啲嘢。」而葉巧琳自認是團中調解員，負責充當學員與節目組中間橋梁，黃靜藍自稱是樹窿擔當，有心事可跟她分享。

拍攝當日，18位參賽者中只有17位現身，因林曉蕙確診新冠肺炎缺席，不過，她透過視像參與錄影，期間她講到因染病而影響發聲時忍不住流淚，眾參賽者即時鼓勵她，為她加油。其餘參賽者狀態大勇，當中最具話題是劉庭君及未選已出歌的洪韻騏，劉庭君用半年時間踢走20磅，直言想管理形象，減肥方法以健康為主；就讀中四的她，由小學五年級開始作歌，現有15至20首作品。而被視為大熱的洪韻騏直言有壓力，但希望一直Keep住：「我最想畀觀眾睇到我唔同嘅一面，享受舞台最重要，我揀嘅歌都係我好想唱。（目標？）想留到最後！」

另外，劉睿曦（Felicity）與梁樂童（Stephanie）的實力亦不容忽視，Felicity認為對大的勁敵是自己，希望每次都比上一個表演更好，其他參賽者都是學習對象，她說：「壓力點都會有，驚做得唔夠好，我好容易將自己同人比較，而且我仲返緊學，擔心兼顧唔好。（有咩必殺技？）我識鋼琴同打鼓，覺得打鼓更具優勢，因為女仔邊唱歌邊打鼓唔多。」至於Stephanie稱緊張到發噩夢，但她對自己非常有信心：「我個目標係攞冠軍，我之前參加過韓國、日本同香港好多選秀，但都冇入圍，所以我可能比其他參賽者更珍惜呢個機會，今次係博到盡。我為咗專心比賽，辭咗份工，暫時做咗無業遊民。

而有「翻版林家謙」之稱的康志維，曾參加ViuTV節目《全民造星II》，一度自覺是「隱形人」的他，今次參賽獲不少同伴支持，他亦覺得比以前更敢於表達，但當對住陳柏宇唱歌時會比較緊張，要慢慢克服。