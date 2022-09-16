大宇宙︱夏韶聲見過5次UFO　最大有7架巴士咁長！

《繽FUN星網》節目《大宇宙》由唱《倒轉地球》唱到街知巷聞的陶大宇擔任主持，今集請來有「香港搖滾教父」之稱的夏韶聲（Danny Summer）擔任嘉賓。

雖然大宇與Danny Summer看似風馬牛不相及，但原來二人有個共同愛好，就是UFO，大宇透露他們於1995年曾經在劇集《刑事偵緝檔案》及《壹號皇庭IV》中合作過，但之後一直再無聯絡，後來他們竟因UFO而連繫起來，大宇表示 :「佢喺電視台同網上個人頻道有做關於UFO嘅節目，我全部都有睇，大約十年前有一日我喺尖沙咀遇到佢，我哋兩個旁若無人咁企喺條街傾偈，之後大家交換番電話，佢好有心，每逢有關UFO嘅報道都會傳畀我睇，其實當年合作嘅時候，我知道佢對呢方面好有研究，但佢唔係好肯講，因為嗰個年代，一講呢啲就會好避忌，怕畀人覺得係黐線。」

Danny Summer稱人生中見過5次UFO，第一次是1985年跟家姐在調景嶺的一間廟宇 :「第一次見覺得冇乜太特別，只不過係覺得奇怪，但有次喺美國見到，嗰次就有少少失禁，我估大約有6、7架巴士駁埋一齊咁長，係我見過最大嘅UFO。」他指有不少人認為UFO或外星人是來打救地球人，但Danny Summer就不表認同，他舉例：「呢個世界有3次最大規模嘅核洩漏，如果UFO真係嚟救我哋，點解佢唔落嚟阻止，所以我唔係好信外星人係落嚟救我哋呢個說法。」

講到音樂，Danny Summer自認在香港歌手中沒有幾個人跟他一樣出身，他由細場一直唱到現在被封為搖滾教父，他謙稱 :「呢樣嘢好難講，畀面你就係。」他坦言跟其他歌手甚少接觸，但難得大家對他很畀面，對四大天王中的張學友更是記憶猶新：「張學友一出道嘅時候，（經理人）黃柏高帶住佢介紹畀我識，我點解咁記得佢，因為佢好有禮貌，佢係退後兩步鞠躬畀我，咁我梗係開心啦，時至今日就算我開演唱會，佢一定會送花牌畀我，呢個係好難得。」

Danny Summer在節目中更送上「天掉下來」的禮物給大宇，非常有心思，兩人又暢談男人的講究以及大玩鐵漢2選1，想看更多精彩內容？立即快快去片！