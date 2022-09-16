娛圈單打︱日本女星唔襟老　香港女神勝一籌

一人有一個夢想，每個港男藏在心底的夢想，必定是娶個㗎妹做老婆。想像中，日本女仔白白滑滑，美麗溫柔，做老婆「一級棒」。然而理想很豐滿，現實很骨感，日本美女唔襟老，就算是女神級明星，30歲過後便會忽然劣化，畀你娶了入門，隨時也要大嘆貨不對辦！

例如港男至愛的「結衣BB」新垣結衣，三十有四，嫁予星野源後沒有變得容光煥發，反而愈來愈殘，早前出席電影宣傳，傳媒駭然發現其髮際線明顯後退，髮量變少，皮膚變得粗糙。不過三幾年光景，便同《逃跑雖可恥但有用》的全盛期不可同日而語，嚇煞不少粉絲。

再說現年37歲的綾瀨遙，當年憑《在世界中心呼喚愛》、《仁醫》等經典作品展現清純模樣走紅全亞洲，氣質絕佳，身材一流，簡直就是國民女神。奈何女神近年崩壞嚴重，眼角有魚尾紋不特止，在《繼母與女兒的藍調》中，甚至被譏為似男人，陰功！

至於有一定年紀的港男，必定迷過松隆子。想當年其一頭招牌長髮加Kawaii「包包面」，驚為天人，但不知為何，日本女星有了年紀都流行將長髮剪掉，松隆子也不例外。短髮松隆子氣質盡失，更飄來陣陣大媽味，《悠長假期》、《戀愛世紀》入面那個萬人迷，俱往矣！

反觀香港女星人人仿似吃了防腐劑，天后陳慧琳剛度過50歲生日，樣貌身材仍然跟少女時代相差不遠；另一逆齡女神佘詩曼，47歲甚至比27歲的時候更省鏡；更不必說，39歲的李佳芯仙氣出眾，完勝一眾廿多歲姐仔。

有高人一語道破天機，指港日飲食文化不同，正是日本女人唔襟老的主因。廣東人懂得進食雞腳、豬手、花膠等骨膠原豐富的食物滋陰養生，日本人卻多吃冰凍的刺身，煲湯只有麵豉湯獨沽一味，頂多加入少許海產，跟廣東老火湯無法可比。