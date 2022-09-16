東方日報C1：港姐「胸軍」出動！張光怡許子萱拆彈　戲劇性黐到實

應屆候選港姐昨日再以泳裝亮相，現場波濤「胸」湧，相當吸睛！鬧不和的兩大學霸佳麗張光怡與許子萱有戲劇性發展，竟然手拖手受訪，一唱一和否認內訌。至於被指整容的陳瑞菱稱滿意自己的輪廓，否認「變臉」。

《2022香港小姐競選》19位候選佳麗昨日現身黃竹坑一間酒店的泳池，泳裝上陣見傳媒。當中「波霸」林鈺洧幾乎逼爆泳衣，獨領「峰」騷，而林曉彤與梁超怡原來禾稈冚珍珠，以三點式示人即有睇頭！不過，熱門佳麗「爆炸頭」徐麟減肥過度，上圍明顯縮水。

張光怡與許子萱早前被指在愉景灣受訓期間吵大鑊，事後遭「照肺」。昨日見傳媒時，她們的感情突然大躍進，竟手拖手受訪，一唱一和拆彈，明顯有備而來，許子萱表示：「報料者想像力真係好豐富，我哋冇嘈交、不和。初識係有啲距離感，相處落覺得大家都係真性情，反而惺惺相惜。」張光怡口徑一致：「IQ係緊要，我哋雖然讀書多，但面對傳媒EQ都好重要。當時討論係想個騷做到最好，有唔同意見發表係好正常。」問到是否討論得過於激動？許子萱說：「冇呀，嗰陣成組人一齊，大家都好激烈討論，有心人見到就可能覺得兩個學霸嘈緊，真係冤枉。」張光怡和應：「我哋都係有意見嘅人，但當時情緒係冇波動嘅，都係想做好件事。」她們同時否認曾被高層「照肺」，許子萱表示：「大家都見到我哋，平時好似糖黐豆咁。」張光怡更指關係升呢，由朋友變成好姊妹。

陳瑞菱否認「變臉」

至於陳瑞菱被指眼睛變大、鼻子變直及「蘋果肌」突出，疑似整容，她對此表示：「我滿意自己輪廓，報道用咗我上年條片去對比，可能係角度問題，而且當時我瘦啲，『蘋果肌』冇咁凸出，依家就肥咗。」她又否認身為美容院老闆娘的媽媽有贊助無綫節目，稱只是提供場地。而「乳」出驚人的林鈺洧，被問到可覺得獲大會錫住，讓她穿三點式騷身材？她說：「我唔認為係優待，大會知道我哋嘅優點，幫我哋避重就輕。」徐麟則指未有留意上圍縮水，近期只專注受訓。

大會統籌經理何小慧表示為了讓決賽順利舉行，佳麗正接受閉環式訓練，同房佳麗更會互相監察，禁止外出與外人接觸。她又透露決賽大會司儀多達14人，包括曾志偉、鄭裕玲、陳百祥等，陣容強勁。