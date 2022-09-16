iPhone 14系列開箱實測　動態島好玩易用

Apple壓軸機王iPhone 14系列於9月16日正式開售，本報率先取得iPhone 14/Pro/Pro Max實物，並對外形、屏幕、攝影及性能作深入測試，結果發現新機的「動態島」藥丸屏好玩易用，亮度仲有大幅提升，至於值唔值得入手，大家睇完再作判斷啦！

測試1：低調新色 需換機殼

iPhone 14系列繼續抽起火牛及耳機，同樣「走塑」沒有膠膜，白色外盒以手機正面作封面，比上代黑色包裝更為醒目。14 Pro只重了3g及厚了0.2mm，連帶按鍵、Lightning介面、喇叭孔的造型布局亦相同，惟今代相機模組變大變凸，而且稍微向右偏移，不但拎上手更為「頭重腳輕」，舊殼亦全部用唔番！新加入的暗紫色較上代的天峰藍色低調許多，感覺似灰多過紫，而且不銹鋼邊框依然易沾指模，幸好專用皮革或透明護殼同步上市，愛整潔建議戴套。

測試2：實用「藥丸」 亮度超班

Pro機型的屏幕由M字額變成藥丸型，雖然佔據額頭的位置變小，但就跟邊框的距離變闊，坦白講存在感更高。然而廠方巧妙地以「動態島」把缺點變成優點，當收起某些App時，原深感測鏡頭附近的位置會變形並顯示相關資訊。實測原生App如地圖會變成方向提示，音樂則縮少成唱片封套，而且按實會出現控制介面，玩落幾創新，而且直觀易用。另外來電、充電或接駁AirPods一刻也會變成提示欄，第三方程式如Spotify、WhatsApp Call測試後亦發現兼容。

測試3：性能提升 打機微溫

全線Pro機升級用A16 Bionic晶片，以iPhone 14 Pro運行《Geekbench 5》，發現跟上代同用6GB RAM，單核及多核性能測試分別獲1,886及5,363分，比上代的1,743及4,711分有長足進步。至於iPhone 14由於沿用A15 Bionic，所以只有1,734及4,740分，性能幾乎沒有分別。試埋發熱量，以大食遊戲打機半小時後，機背約為32.8°C，微溫跟上代相若。