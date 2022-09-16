太興港式美食現金券　買HK$1,000送HK$150

【營業資訊】太興集團為慶祝33周年，今年繼續推出年度限時優惠，HK$50 港式美食現金券「買HK$1,000送HK$150」（即買20張送3張），由今日（9月16日）起於全線香港太興（機場分店除外）、靠得住粥麵小館及敏華冰廳正式發售，只限10日。此外，還額外加送HK$1,000優惠券小冊子，內附13大品牌優惠券，先

到先得，送完即止。

港式美食現金券：

‧太興、靠得住及敏華冰廳3大品牌接近100間香港分店適用

‧適用於惠顧正價食品、堂食及外賣

‧2年有效期

‧每張禮券面額港幣50元正，購買數量必須以HK$1,000為單位

‧歡迎使用Alipay、八達通、WeChat Pay、BoC Pay消費券付款

‧額外加送價值高達HK$1,000優惠券小冊子（內附13大品牌優惠券，包括：太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、亞參雞飯、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、蓉芳、瓊芳冰廳、花椒子、鳥世一）

包括：

1. 太興外賣燒味斬料HK$10優惠券2張

2. 太興罐裝飲品HK$10優惠券2張

3. 太興罐裝食品或羅宋湯HK$20優惠券2張

4. 敏華冰廳堂食晚市HK$10優惠券2張

5. 靠得住粥麵小館堂食晚市HK$20優惠券2張

6. 茶木堂食黑糖珍珠奶茶優惠券1張

7. 茶木堂食蜜糖磚塊優惠券1張

8. 茶木外賣茶飲買三送一優惠券1張

9. 亞參雞飯HK$20優惠券1張

10. 錦麗堂食下午茶餐HK$3優惠券3張

11. 錦麗堂食半價椰汁三色冰優惠券1張

12. 錦麗堂食越南滴滴咖啡優惠券1張

13. 稻埕飯店堂食雞尾酒買一送一優惠券1張

14. 稻埕飯店堂食晚市HK$50優惠券1張

15. 稻埕飯店V POINT堂食午市HK$20優惠券1張

16. 點煲堂食晚市HK$20優惠券1張

17. 餃子駅HK$10優惠券2張

18. 餃子駅免費開胃小食優惠券1張

19. 蓉芳堂食HK$10優惠券1張

20. 蓉芳精選甜品優惠券1張

21. 瓊芳冰廳堂食HK$10優惠券1張

22. 花椒子堂食9折優惠券1張

23. 花椒子美國肥牛片優惠券1張

24. 花椒子特色飲品系列優惠券1張

25. 鳥世一堂食HK$100優惠券2張