太興港式美食現金券 買HK$1,000送HK$150
2022年09月16日 09:00
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【營業資訊】太興集團為慶祝33周年，今年繼續推出年度限時優惠，HK$50 港式美食現金券「買HK$1,000送HK$150」（即買20張送3張），由今日（9月16日）起於全線香港太興（機場分店除外）、靠得住粥麵小館及敏華冰廳正式發售，只限10日。此外，還額外加送HK$1,000優惠券小冊子，內附13大品牌優惠券，先
到先得，送完即止。
港式美食現金券：
‧太興、靠得住及敏華冰廳3大品牌接近100間香港分店適用
‧適用於惠顧正價食品、堂食及外賣
‧2年有效期
‧每張禮券面額港幣50元正，購買數量必須以HK$1,000為單位
‧歡迎使用Alipay、八達通、WeChat Pay、BoC Pay消費券付款
‧額外加送價值高達HK$1,000優惠券小冊子（內附13大品牌優惠券，包括：太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、亞參雞飯、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、蓉芳、瓊芳冰廳、花椒子、鳥世一）
包括：
1. 太興外賣燒味斬料HK$10優惠券2張
2. 太興罐裝飲品HK$10優惠券2張
3. 太興罐裝食品或羅宋湯HK$20優惠券2張
4. 敏華冰廳堂食晚市HK$10優惠券2張
5. 靠得住粥麵小館堂食晚市HK$20優惠券2張
6. 茶木堂食黑糖珍珠奶茶優惠券1張
7. 茶木堂食蜜糖磚塊優惠券1張
8. 茶木外賣茶飲買三送一優惠券1張
9. 亞參雞飯HK$20優惠券1張
10. 錦麗堂食下午茶餐HK$3優惠券3張
11. 錦麗堂食半價椰汁三色冰優惠券1張
12. 錦麗堂食越南滴滴咖啡優惠券1張
13. 稻埕飯店堂食雞尾酒買一送一優惠券1張
14. 稻埕飯店堂食晚市HK$50優惠券1張
15. 稻埕飯店V POINT堂食午市HK$20優惠券1張
16. 點煲堂食晚市HK$20優惠券1張
17. 餃子駅HK$10優惠券2張
18. 餃子駅免費開胃小食優惠券1張
19. 蓉芳堂食HK$10優惠券1張
20. 蓉芳精選甜品優惠券1張
21. 瓊芳冰廳堂食HK$10優惠券1張
22. 花椒子堂食9折優惠券1張
23. 花椒子美國肥牛片優惠券1張
24. 花椒子特色飲品系列優惠券1張
25. 鳥世一堂食HK$100優惠券2張