夜拍有驚喜！iPhone 14 Pro攝力實測

全新iPhone 14 Pro/Pro Max首次加入4,800萬像素主相機，配備四合一像素感應器，以及採用更強影像管線的光影引擎，大大提升低光相片的質素，以下就同大家實測其拍攝實力。

iPhone沿用1,200萬像素主鏡頭多年，新一代終於升呢用4,800萬像素，雖然跟Android陣營的過億萬像素仍有距離，但由於感光元件大了65%，所以清晰度及銳利度有所提升，放大裁相依然可用，更適合後製之用。惟留意此像素必須使用ProRAW格式儲存，容量會激增至75MB一張，需預留更多儲存空間。

今代超廣角相機的微距攝影功能更強，資料指中至低光環境下質素提升3倍，實際上相片更為明亮，用來影銀紙如放大鏡般可看清細節。再試黑房內拍攝熊仔，在不開啟閃光燈及夜拍模式下，兩代都能成功對焦，但新機明顯更光，令毛毛的層次質感更為像真。

「動作模式」是另一亮點，把手機放在單車架沿途錄影，影片要比上代穩定兼減少模糊，效果比得上手機雲台，只是這功能要夠光才能開啟。另外今代重新加入2x變焦鍵，原理是利用4,800萬像素的中央區域再裁剪出來，達致無損畫質，成像質素較以往用光學變焦更佳。