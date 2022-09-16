古天樂客串即興攬王菀之　王丹妮首次拍喜劇感興奮

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演電影《飯戲攻心》，除了一眾主演之外，還邀請了不少藝人拍攝彩蛋，回饋入場支持的觀眾，當中包括今次有份投資，兼人氣極盛的古天樂；勁收超過6000萬票房電影《梅艷芳》主角王丹妮（Louise）、一度成為全城熱話的《逆流大叔》班底演員，包括余香凝、黃德斌及胡子彤等，相當有趣。

古天樂以驚喜角色出現，雖然只有一場戲份，但古仔卻認真為角色研究，加添新意點子，更與王菀之擦出不少火花，增添笑位，古仔臨場爆肚緊緊擁着Ivana，Ivana感到意外說：「與古前輩熊抱，他應該感覺很溫暖及我的『熱汗』，因我這件衫很溫暖，但我的專業及冷靜只能維持在鎖骨以上，以下都有顫抖。」

雖然上映檔期有所改動，電影由賀歲片調到中秋檔期上映，但無損一眾演員，以拍攝賀歲片的心情參與，王丹妮興奮說：「之前想拍喜劇，想不到這麼快拍到，極開心興奮。今次與Stephy、陳湛文合作，簡直令我尖叫，我真心覺得今年的心願已經達成，更是超出我預期的收穫，新一年會繼續努力。」由《逆流大叔》中扒龍舟，今次則來到《飯戲攻心》變成舞獅隊，黃德斌笑言：「扒龍舟與舞獅都是差不多的運動。」