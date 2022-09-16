秋天燥氣當令，耗劫津液傷陰，所以秋乾傷肺，而肺熱更會下移至大腸，吸乾大腸的水分，當腸道失潤，大便容易變得乾硬結實，誘發和加重便秘症狀。(客戶提供)

【特約報道】我認識一些朋友，從不喜歡飲水，每日飲到4杯水已經偷笑。人體有70%是由水組成，人體若想維持正常狀態，便要符合自然的法則，每日補充足夠水液。尤其踏入秋天是便秘高峰期，更要多飲水，否則容易肚谷谷、痾唔出！

肺氣與秋天相應，肺為「嬌臟」，不耐寒熱，主皮毛，司呼吸，亦「與大腸相表裡」，亦即肺和大腸的經絡臟腑互相影響。秋天燥氣當令，耗劫津液傷陰，所以秋乾傷肺，會連帶導致口乾舌燥、皮膚乾燥敏感；肺熱更會下移至大腸，吸乾大腸的水分，當腸道失潤，大便容易變得乾硬結實，誘發和加重便秘症狀。若本身嗜吃煎炸、辛辣、上火的食物如打邊爐、韓燒、Pizza等，都會進一步損傷津液，更易發生便秘問題。

排泄越慢，有害菌及廢物就會堆積在大腸，出現腐爛，產生毒素，便整個腸內受到污染。如數日才一次大便，宿便毒素已會危害身體健康！

肺熱便秘，應養陰潤燥。中醫五行理論中，肺跟白色相對應，多吃白色食物能夠潤肺。白色食物有雪耳、白蘿蔔、百合、山藥（淮山）、梨、豆腐、芝士、牛奶、雞肉、魚肉等等，亦可以多吃蓮藕。蓮藕入肺、心、脾經，《本草綱目》讚之為「靈根」，《神農本草經》列為上品。生蓮藕性涼，味甘，可以清肺熱、養脾胃、解煩止渴、健胃消食；而且富含非水溶性纖維，有助刺激腸道蠕動，預防便秘。晚上亦可飲一杯加有一湯匙蜂蜜的蜂蜜水，蜂蜜補中潤腸，有助祛除體內積聚的「熱結」，避免大便燥結。

食療以外，亦可勤力揉腹，能增加腹部血流量，增強胃腸內壁肌肉張力，有助腸道蠕動、紓緩便秘。我公司很多養生按摩療程都加入揉腹的動作，做完後不止肚腩變小，還即時感覺到肚子在咕嚕咕嚕叫、暢便無阻。在家自行揉腹也很簡單，雙手重疊輕壓腹部，順時針方向慢慢按揉數十次即可。

「便秘百病源」，僅記多飲水、多攝取纖維、多補充酵素，自然能潤腸通硬便，安渡秋天便秘高峰期。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

玫瑰草本茶：能快速將腸道塞滿的硬便軟化清走，玫瑰果及玫瑰花成分，更有舒氣活血柔肝功用，對於中醫學上，因肝氣鬱結、氣不流通而導致的便秘特別有效。

*即日起至9月30日，AK官網推出「治標治本暢便孖寶」優惠49折$1038，包括排毒酵精600ml一瓶及玫瑰草本茶一盒。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。