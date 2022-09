國際鋼琴家郎朗剛推出首張專輯,自從當上爸爸後經常為寶貝兒子彈琴的他,當中不乏卡通動畫音樂,他發現兒子對音樂有濃厚興趣,因此將專輯送給孩子,希望能培養他的音樂天分,同時也將專輯送給所有人,特別是年輕一代,用最受喜愛的樂曲,將音樂經驗和正能量傳遞給下一代。

而郎朗的妻子Gina Alice亦有為專輯粉墨登場,演唱經典電影《木偶奇遇記》主題曲〈When You Wish Upon A Star〉,之前她亦曾為《冰雪奇缘2》演唱中文推廣曲〈All Is Found〉。其實郎朗最初並無打算找妻子合作,但一直找不到合適人選,然後才發現最適合的人就在身旁,今次太太再度獻唱,絕對稱得上是「夫彈婦唱」的夢幻組合。