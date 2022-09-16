美日潮牌新作　戶外機能新驚喜

秋冬系列的各式商品已經登場，包括一系列的機能服飾。而說到機能服飾就不得不提及美國潮牌Supreme，剛推出的秋冬限定系列繼續為大家帶來實用又具辨識度的服裝。而另一日牌Stone Island也同步推出功能性運動服飾，強調極簡風格且運用了有機物料製造。想潮住玩戶外活動的，點都要入手一兩件吧？

防水牛仔聯名

今季Supreme與Nike兩位老友再次合作推出機能服飾產品線ACG系列，包括牛仔長袖衫、絨毛長袖衫、印花短袖衫、各種機能褲款以及6-Panel帽款。最大亮點是推出了專為Supreme打造的防水 Cordura® 棉牛仔布服飾，淺牛仔色時尚美觀，連同其他新登場的

帽款、連帽衫、長褲的牛仔單品，要打造明亮的秋冬季穿搭話咁易。另外，系列更推出混合搖粒絨與尼龍製造的ACG Fleece連帽衫及ACG短褲，全面滿足戶外型人的不同配襯需求。

極簡黑白灰

日系品牌Stone Island今次推出的服飾系列「'022'023 GHOST PIECES」，整體用上黑白灰等淨色，連標誌也採用特殊的單色版本設計，與服裝融為一體。系列的主打商品－戶外外套、軍裝風格罩衫、短褲和長褲，均由有機物料O-Ventile®製造。這種優質棉纖維的特性是全天然、防風且透氣，能提供出色的全天候防護，讓你無論身處何種惡劣環境都能夠游刃有餘。