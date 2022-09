新主題酒吧餐廳　邊飲邊食好暢快

以前和朋友聚會,可能首先到酒吧來個Happy Hour,然後再到餐廳飽擦一頓。現時去酒吧怕有規限,不如索性去酒吧餐廳邊飲邊吃。近日新開的酒吧餐廳,各有不同的主題,除為客人帶來多款特色美酒或雞尾酒,菜式亦花心思,大家可以隨時去Chill一Chill。

主打苦艾酒

調配雞尾酒時,很多都會加入苦艾酒加添層次和甘苦氣息,早前於中環開設的Bianco & Rosso:House of Vermouth,可以說是本地少見以苦艾酒作主角的酒吧餐廳,店內有一系列苦艾汽酒,選用苦艾酒和雪利酒、波等酒等調配的雞尾酒,如用Mancino Rosso、Plantation Dark、有機蜂蜜及柚子汁調配的Frappe Di Torino,招牌的B&R Americano就Campari、Mancino Rosso、雲呢拿拌朱古力苦酒未和比爾森啤酒。菜式以歐陸風味為主,法國牛肉他他、波士頓龍蝦手工意大利飯外,主菜有三黃雞配自家製苦艾酒雞醬、鹽焗爐魚和黑安格斯西冷等,甜品有滿滿咖啡香的B&R Affogato和招牌雲呢拿芝士蛋糕等,甜點和帶苦的苦艾酒,配合得剛好。

東南亞海島風

就算只得幾日時間,以前港人都會訂機會到東南亞走一轉,盡情感受陽光與海灘。尖沙咀新開旳天台餐廳酒吧KABOOM共有2層,頂樓有開揚落地玻璃窗配石磚牆、天花竹枝和戶外藤椅作配搭,已讓人感受到輕鬆的氣氛。來到天台,就看到富自然風格的草製的大遮和藤椅,再加山一望無際的維港景,真有種去了度假的感覺。菜式以東南亞風味為主,配酒小食有五香烤椰菜花、三式烤粟米和三式烤單骨雞翼,主菜有黃金炭烤豬扒飯、避風塘炒辣蟹意粉、意大利翠玉瓜麵配香煎帶子及西班牙辣肉腸忌廉醬等,配上有趣的名字如No More OT Please! 、I Need To Keep Fit! 或Damn Pissed Off! 等12款雞尾酒,令人會心微笑。

音樂助興

富有特色的音樂,能讓客人胃口大開。於1987年在灣仔開幕的酒吧餐廳The Wanch,早前在同區另覓更大的舖位開業。餐廳支持音樂和藝術文化,多年來讓本地現場音樂及國際藝術家來表演 ,更闊落的新餐廳,設超大的舞台,將於日後繼續為客人送上演奏。食物方面,有巨型的雞肉派、漢堡、石爐烤製的薄餅和美味的烤雞等,配為餐廳度身訂造的2款精釀啤酒Live Session Ale及For Those About To Hop,一邊吃喝一邊聽音樂,最是有Feel。