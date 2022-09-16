新主題酒吧餐廳　邊飲邊食好暢快

以前和朋友聚會，可能首先到酒吧來個Happy Hour，然後再到餐廳飽擦一頓。現時去酒吧怕有規限，不如索性去酒吧餐廳邊飲邊吃。近日新開的酒吧餐廳，各有不同的主題，除為客人帶來多款特色美酒或雞尾酒，菜式亦花心思，大家可以隨時去Chill一Chill。

主打苦艾酒

調配雞尾酒時，很多都會加入苦艾酒加添層次和甘苦氣息，早前於中環開設的Bianco & Rosso:House of Vermouth，可以說是本地少見以苦艾酒作主角的酒吧餐廳，店內有一系列苦艾汽酒，選用苦艾酒和雪利酒、波等酒等調配的雞尾酒，如用Mancino Rosso、Plantation Dark、有機蜂蜜及柚子汁調配的Frappe Di Torino，招牌的B&R Americano就Campari、Mancino Rosso、雲呢拿拌朱古力苦酒未和比爾森啤酒。菜式以歐陸風味為主，法國牛肉他他、波士頓龍蝦手工意大利飯外，主菜有三黃雞配自家製苦艾酒雞醬、鹽焗爐魚和黑安格斯西冷等，甜品有滿滿咖啡香的B&R Affogato和招牌雲呢拿芝士蛋糕等，甜點和帶苦的苦艾酒，配合得剛好。

東南亞海島風

就算只得幾日時間，以前港人都會訂機會到東南亞走一轉，盡情感受陽光與海灘。尖沙咀新開旳天台餐廳酒吧KABOOM共有2層，頂樓有開揚落地玻璃窗配石磚牆、天花竹枝和戶外藤椅作配搭，已讓人感受到輕鬆的氣氛。來到天台，就看到富自然風格的草製的大遮和藤椅，再加山一望無際的維港景，真有種去了度假的感覺。菜式以東南亞風味為主，配酒小食有五香烤椰菜花、三式烤粟米和三式烤單骨雞翼，主菜有黃金炭烤豬扒飯、避風塘炒辣蟹意粉、意大利翠玉瓜麵配香煎帶子及西班牙辣肉腸忌廉醬等，配上有趣的名字如No More OT Please! 、I Need To Keep Fit! 或Damn Pissed Off! 等12款雞尾酒，令人會心微笑。

音樂助興

富有特色的音樂，能讓客人胃口大開。於1987年在灣仔開幕的酒吧餐廳The Wanch，早前在同區另覓更大的舖位開業。餐廳支持音樂和藝術文化，多年來讓本地現場音樂及國際藝術家來表演 ，更闊落的新餐廳，設超大的舞台，將於日後繼續為客人送上演奏。食物方面，有巨型的雞肉派、漢堡、石爐烤製的薄餅和美味的烤雞等，配為餐廳度身訂造的2款精釀啤酒Live Session Ale及For Those About To Hop，一邊吃喝一邊聽音樂，最是有Feel。