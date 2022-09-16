Mulliner Batur　18相送W12終極告別

作為W12的終極告別，全球僅限量生產18輛的Mulliner Batur，其動力性能和底盤技術，都是賓利迄今為止最強及最先進。（互聯網）

賓利(Bentley)的W12旗艦引擎，早在20年前開始便成為該廠頂級性能代名詞。不過隨着車廠逐步邁向電氣化新時代，無論W12有幾勁最終都難逃被退役的宿命。為此，廠方特別推出一款擁有W12極致性能、僅限量定制18輛的Mulliner Batur雙門雙座位GT跑車，以作對W12的終極告別。儘管每輛售價£165萬英鎊起，折合逾1,500萬港元(未連稅)，甫推出即訂罄，預計最快可2023年中開始交付。

Mulliner Batur是繼Mulliner Bacalar(限量12輛)之後，又一賓利當代最為尊貴專屬、高度定制化的手工打造車型，事關裏裏外外幾乎每個表面和組件的顏色和飾面都可由客人指定。以發表車為例，不僅選用 Bonneville 珠光銀定制車色、飾有橙紅色V形紋細節及漸變效果的鈦金屬面罩、緞面鈦處理頭冚及22吋輪圈等。車身的空氣動力學套件更是採用可替代碳纖維的可持續天然纖維複合材料製成，另當然照提供碳纖選擇。

黑、紅及橙紅色配搭的車廂，其中橙紅色Mulliner Hyperactive Orange 屬來自蘇格蘭的「低碳」皮革，與來自意大利的可持續鞣革及替代絨面革的可持續Dinamica兩種黑色皮料形成鮮明對比。多處細節融入了黑色陽極氧化鋁和緞面鈦金屬點綴，波棍台上的駕駛模式選擇器及多功能軚環12點鐘位置，特別注入 3D 打印18K金裝飾。座椅頭枕廠徽及獨特「Batur Chevrons」V形線條，選用搶眼Snap Orange橙色線手工刺繡，配搭由再生紗線製成的可持續地氈。

作為W12的終極告別，其動力性能和底盤技術，當然會是賓利迄今為止最強及最先進的。所搭載的標誌性手工組裝 6.0L雙渦輪增壓 W12引擎，配備新升級的渦輪增壓器、新進氣系統及中冷器，經專業調校後，可產生超過 740PS馬力，峰值扭力達1,000Nm。相較於Mulliner Bacalar所搭載的W12引擎，最大馬力及扭力分別增加了81PS及100Nm之多。搭配賓利的8前速雙離合器波箱和鈦金屬運動型排氣系統，雖然其0-100km/h加速時間仍有待廠方公布，但相信直線性能會是廠方歷來之最。

車載具備Speed-tuned自適應三腔空氣懸掛、48V電動主動防側傾控制、eLSD電子限滑差速器、四輪轉向和扭矩矢量控制的先進底盤系統，使整體牽引力和轉彎抓地力獲得最大程度的提高。其中48V 電動主動防側傾控制系統，不僅可在 0.3 秒內提供高達 1,300 Nm 的抗側傾力，亦能在必要時在每個軸的任何一端完全與車輪分離，以調整前後側傾剛度，令 Batur 在運動模式下的攻彎更快速又平穩。